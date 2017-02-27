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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 14 бер, 2020 15:08
Sam17a написав:
Cчитаю, что будут держать всем, чем смогут. Будут лить из резервов, прижимать админ мерами. И причина не в экономике. Если доллар перешагнет отметку 28 - рейтинг власти упадет ниже плинтуса и они это понимают. В идеале, им нужно продержатся до местных выборов, а потом, хоть трава не расти..
Для народа есть два отличных оправдания.
1 Коронавирус
2 Мировой кризис
Вопрос не в желании держать, а в возможности.
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Додано: Суб 14 бер, 2020 15:08
vovan_prm написав:
Прошу коллег, разделяющих такую точку зрения, поддержать обращение
+100
думаю, нужна такая тема, т.к иногда не знаешь куда писать. вроде есть паника на финансовых рынках как из за нефти, так и из за вируса.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Суб 14 бер, 2020 15:09
freeze написав: goldfinger написав: Вкладчик1234 написав:
Шатуны - это провокаторы, проводящие массовые мероприятия во время карантина, призывающие к свержению Президента, и грозящие "акциями неповиновения в случае невыполнения их ультиматумов".
Они хотят развалить страну, или объединить?
Выдержит ли страна ещё один майдан?
Есть добровольцы - у которых сегодня памятный день.
А есть шатуны, которые "хайпятся на теме".
Впрочем, делайте что хотите.
А зачем стране президент-капитулянт?От этого страна не выиграет,поверьте.Уж лучше осенью всю власть переизбрать,чем на этот цирк с ужасом смотреть.
Осенью ? И зачем ? Кто то сомневается, что опять изберут Зеленого ? Будет во втором туре Зеленский и Бойко. Смысл всей этой суеты. Выборы внеочередные надо проводить, когда есть реальный шанс изменить ситуацию.
Далеко не факт,что он будет в избирательном списке.
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goldfinger
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Додано: Суб 14 бер, 2020 15:11
Starikan написав:
Для надежности не забыть поставить банки, горчичники, прополоскать горло солью с йодом и запихнуть хозяйственное мыло (или сок лука) в нос. Надежность 100500%
запихнуть хозяйственное мыло (можно целый брусок) с зад Долярчику
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Додано: Суб 14 бер, 2020 15:12
vovakwasov написав: Proofy написав: tobias написав:
спекулянти намагаються підкинути в суботу дохлу кішку до 27?
Да, и за ними с понедельника банки подтянутся и так по кругу.
на вашу думку, до яких показників є ймовірність дорости?
Думок немає.
Хотел по 27 слить купленное раннее, а теперь смотрю, что легко взяли 27. Будем посмотреть.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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Додано: Суб 14 бер, 2020 15:13
freeze написав:
Как один из вариантов действия, рассматривавшихся вчера на СНБО, при наличии больше пяти заболевших, любая область будет заблокирована для пассажирского сообщения, плюс закрытие всей торговли и общепитов, кроме аптек и продовольственных магазинов.
Но окончательного решения еще не приняли, ждем.
добавлю...
отключить свет, газ и подачу воды
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Додано: Суб 14 бер, 2020 15:18
prodigy написав: freeze написав:
Как один из вариантов действия, рассматривавшихся вчера на СНБО, при наличии больше пяти заболевших, любая область будет заблокирована для пассажирского сообщения, плюс закрытие всей торговли и общепитов, кроме аптек и продовольственных магазинов.
Но окончательного решения еще не приняли, ждем.
добавлю...
отключить свет, газ и подачу воды
Дрочить разрешат за овгз .
Востаннє редагувалось proftpd66
в Суб 14 бер, 2020 15:18, всього редагувалось 1 раз.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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Додано: Суб 14 бер, 2020 15:18
unicdima написав:
к вечеру четверга продавцов было раза в четыре больше покупателей, курс сразу обвалился. я про наличный.
А в четверг месяц назад вообще лили безбожно и курс был 24.
К чему все эти воспоминания? Жить надо текущей ситуацией, а не сравнивать теплое с мягким! На выходных курс всегда раньше припадал именно из-за слива населением валюты. Отдохнуть, погулять, скупиться... А сегодня наоборот он растет. С утра ушли от 26.50 до 27.03 на приеме. Сейчас чуть откатили, но на сущие копейки - было 27.03-27.20, стало 26.90-27.20. Обвалом и не пахнет! Просто оборот упал, базарники выручку уже отоварили.
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Додано: Суб 14 бер, 2020 15:18
Пошел откат на нале
Живите своим умом!
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Додано: Суб 14 бер, 2020 15:20
Proofy написав:
[Думок немає.
Хотел по 27 слить купленное раннее, а теперь смотрю, что легко взяли 27. Будем посмотреть.
Если хотим вернуться в нормальный тренд, до преступного укрепляжа, то вершина где-то на 29,3.
Просто, если помотреть на график курса и нарисовать коридор.
Пока к этому все и идет. Как раз до нижней границы коридора дошли.
А потом, если вирус утихнет, откат на 27.
Если нет, то тогда пушной зверек.
Востаннє редагувалось kluychkooleg
в Суб 14 бер, 2020 15:24, всього редагувалось 2 разів.
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