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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 43614362436343644365 ... 4367>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 8.7 5 204
23.01-23.50
0%
1
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
0%
1
24.51-25.0
1%
2
25.01-25.5
3%
6
25.51-26.0
6%
13
26.01-26.5
10%
20
26.51-27.0
25%
51
27.01-27.5
14%
29
27.51-28.0
10%
21
выше 28
28%
58
Всього голосів : 204
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 15:20

  prodigy написав:
  freeze написав:Как один из вариантов действия, рассматривавшихся вчера на СНБО, при наличии больше пяти заболевших, любая область будет заблокирована для пассажирского сообщения, плюс закрытие всей торговли и общепитов, кроме аптек и продовольственных магазинов.

Но окончательного решения еще не приняли, ждем.


добавлю...
отключить свет, газ и подачу воды :mrgreen:

Я думаю, что если отключить интернет и телевидение - эпидемия очень быстро затухнет.
Монобанк - конченый недобанк :!:
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 15:22

  zzzzzz написав:Пошел откат на нале


где-то пошел, где-то нет.
У кого какие заказы.
Кто-то откатился с 27,25 на 27,05, а кто-то стоит на 27,45.
А раньше в синхрон работали.
Востаннє редагувалось kluychkooleg в Суб 14 бер, 2020 15:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 15:23

  Долярчик написав:
  freeze написав:Осенью ? И зачем ? Кто то сомневается, что опять изберут Зеленого ? Будет во втором туре Зеленский и Бойко. Смысл всей этой суеты. Выборы внеочередные надо проводить, когда есть реальный шанс изменить ситуацию.

І тут на білому коні вискакує аваков :D

Есть хороший пример Хорватии,вернее ее президента Туджмана,эдакий аналог Порошенко,примерно.Нрава вздорного,сложный,непримиримый,ну прям вся страна знала,что он коррупционер,но он делал одно очень важное дело-беспощадно бил сербов,воевал с ними,и правильно делал.Во многом благодаря ему,коррупционеру, Хорватия сейчас Хорватия и управляется лучше,чем при нем,и коррупции меньше.На переправе коней не меняют,а украинцы решили таки поменять ненавистного першерона на смешного пони.Расплата за это будет,уже идёт.Если жить оторванными от реальности,не понимать намерений врага,вообще не понимать,что это враг,то последствия накажут очень больно.С таким руководством мое предположение о курсе в 40 не фантастика,хотя я могу ошибаться.Под давлением кризиса Мордор,поняв,что проигрывает, может успеть перевернуть шахматную доску и начать большую войну и после нее уж большинство будет ценить независимость,разве что если Украина не исчезнет с политической карты мира.
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 15:26

  yuri_m написав:
  unicdima написав:к вечеру четверга продавцов было раза в четыре больше покупателей, курс сразу обвалился. я про наличный.

А в четверг месяц назад вообще лили безбожно и курс был 24. :mrgreen: К чему все эти воспоминания? Жить надо текущей ситуацией, а не сравнивать теплое с мягким! На выходных курс всегда раньше припадал именно из-за слива населением валюты. Отдохнуть, погулять, скупиться... А сегодня наоборот он растет. С утра ушли от 26.50 до 27.03 на приеме. Сейчас чуть откатили, но на сущие копейки - было 27.03-27.20, стало 26.90-27.20. Обвалом и не пахнет! Просто оборот упал, базарники выручку уже отоварили.


здесь есть на форуме три категории.
первая, которая вложилась в 19г. в депозиты в грн. и конечно себя и др. успокаивают, что всё будет ОК с грн.
вторая категория, которая держит на депозите в валюте и они теперь спокойно спят и с начало 19г. наконец то пришёл их звёздный час.
третья часть которая играет на курсах и конечно у них сообщения иногда путаются с их решениями.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 15:28

  kluychkooleg написав:
  zzzzzz написав:Пошел откат на нале
где-то пошел, где-то нет.
У кого какие заказы.
Самые нервные скупились, остальные чекають...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 15:30

  zzzzzz написав:Пошел откат на нале

эту фразу я от тебя читаю 2-3 раза в день...а курс вырос с 24.5 до 27.2 :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 15:30

  kluychkooleg написав:
  zzzzzz написав:Пошел откат на нале


где-то пошел, где-то нет.
У кого какие заказы.

Днепр работал сегодня примерно так:
с утра поднимались кое-где приём 27,00 продажа 27,50
к 12 стабилизировались на 26,70-27,10/15
сейчас 26,80-27,20
И покупают (считая, что ещё курс поднимется), и сдают немало (то ли для гривневых трат, то ли считают, что это пик)
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  unicdima написав:И что он сдал как Порошенко? Порошенко сдал Донецк, Луганск, Дебальцево и т.д. но он у порохоботов президент-патриот, а Зеленский не сдавший ни одного села у них капитулянт.


Товсто, дуже товсто. Порошенко став президентом 7 червня, в цей час і Донецьк і Луганськ вже були під владою росії. З Дебальцево була невдача, але то ж була гаряча фаза війни, а клован умудряється здавати населені пункти(наприклад Золоте) навіть коли конфлікт заморожено. Про недавній Мінськ я мовчу
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Хаыпанес немножечко

Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 15:34

  unicdima написав:И что он сдал как Порошенко? Порошенко сдал Донецк, Луганск, Дебальцево и т.д. но он у порохоботов президент-патриот, а Зеленский не сдавший ни одного села у них капитулянт.


якби зе був президентом коли мочили по Донецку, Луганску, Дебальцево то ми уже були в улусом мацковії.
він в спокійній ситуації всирається а коли пуйло волав у відкрито що знесе всіх то вже б лизав йому п’ятки.
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