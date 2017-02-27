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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 14 бер, 2020 15:35
zzzzzz написав:
Минфин вчера вечером сделал анонс на аукцион во вторник но без лимитов. Лимиты будут согласовываться в понедельник.
На аукцион будут предложены гривневые ОВГЗ сроком 6 месяцев , 1 и 3 года.
А так же внепланово 9 месячные долларовые.
Лимиты привлечения станут известны в понедельник, думаю во второй половине дня.
ахаха, прем'єр-міністр новий, але кредити любить брати ще більше старого
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Expert100500
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Додано: Суб 14 бер, 2020 15:36
unicdima написав: goldfinger написав: Вкладчик1234 написав:
Шатуны - это провокаторы, проводящие массовые мероприятия во время карантина, призывающие к свержению Президента, и грозящие "акциями неповиновения в случае невыполнения их ультиматумов".
Они хотят развалить страну, или объединить?
Выдержит ли страна ещё один майдан?
Есть добровольцы - у которых сегодня памятный день.
А есть шатуны, которые "хайпятся на теме".
Впрочем, делайте что хотите.
А зачем стране президент-капитулянт?От этого страна не выиграет,поверьте.Уж лучше осенью всю власть переизбрать,чем на этот цирк с ужасом смотреть.
И что он сдал как Порошенко? Порошенко сдал Донецк, Луганск, Дебальцево и т.д. но он у порохоботов президент-патриот, а Зеленский не сдавший ни одного села у них капитулянт.
Враг сильнее,спору нет и поражения при Порошенко были,факт.Но он не шел на умиротворение врага,понимал реальность.Если русские брали наши населенные пункты превосходящими силами, пользуясь тогдашним техническим и тактическим превосходством,то они,что называется, умывались кровью и это правильно.Чем больше оккупантов ложатся в сырую землю,тем лучше.А что делает это недоразумение? Без единого выстрела сдает оборудованные позиции,деморализует и позорит войска, подписывает капитулянтские бумажки и чуть ли не завтра собрался садиться за стол переговоров(по факту признавать) с никем не признанной гопотой,марионетками кремля,вообще левыми людьми.Это просто неподходящий человек для управления страной в такое время.Избери его мудрый нарид Президентом не в 2019,а вообще в 2014-мы бы с вами не обсуждали сейчас курс гривны.Потому-что гривны бы не было.
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goldfinger
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Додано: Суб 14 бер, 2020 15:37
Важное отличие этого кризиса от 08 или 14 в том, что депозиты неразрывные. Для паники у населения просто нет топлива, потому что основная масса гривненакоплений связана на депозитах. По мере окончания каждый депозитчик будет перед выбором
1 Перевернуться в валюту по высокому курсу и надеяться на дальнейший рост
2 Признать, что поезд ушел, принять влет и перезаключить депо, потому что курс уже высокий, а приличные проценты делают точку безубыточности на хороших цифрах.
Думаю, большинство пойдет по второму пути.
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Vlad442
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Додано: Суб 14 бер, 2020 15:38
PS4 написав: zzzzzz написав:
Пошел откат на нале
эту фразу я от тебя читаю 2-3 раза в день...а курс вырос с 24.5 до 27.2
Психологически сейчас объяснимо, человек долларов часть слил, ему хочется, если не выиграть, то хоть не так много потерять.
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kluychkooleg
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Додано: Суб 14 бер, 2020 15:39
Expert100500 написав: unicdima написав:
И что он сдал как Порошенко? Порошенко сдал Донецк, Луганск, Дебальцево и т.д. но он у порохоботов президент-патриот, а Зеленский не сдавший ни одного села у них капитулянт.
Товсто, дуже товсто. Порошенко став президентом 7 червня, в цей час і Донецьк і Луганськ вже були під владою росії. З Дебальцево була невдача, але то ж була гаряча фаза війни, а клован умудряється здавати населені пункти(наприклад Золоте) навіть коли конфлікт заморожено. Про недавній Мінськ я мовчу
звичайна порохоботська брехня.
на той час ніякої Росії там не було, було максимум пару сотень легкоозброєних сепарів і кілька десятків кадировців та казаків, що вони з себе представляють ми бачили в ДАПі який за кілька годин відбили. Донецьк та Луганськ були втрачені коли туди зайщло пару тисяч гіркінців з оточеного як нам казали Словянська. В Дебальцево була конкретна зрада коли по наказу вивели війська з Логвиново.
Ніяке Золоте не здано.
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unicdima
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Додано: Суб 14 бер, 2020 15:40
goldfinger написав:
Враг сильнее,спору нет и поражения при Порошенко были,факт.Но он не шел на умиротворение врага,понимал реальность.Если русские брали наши населенные пункты превосходящими силами, пользуясь тогдашним техническим и тактическим превосходством,то они,что называется, умывались кровью и это правильно.Чем больше оккупантов ложатся в сырую землю,тем лучше.А что делает это недоразумение? Без единого выстрела сдает оборудованные позиции,деморализует и позорит войска, подписывает капитулянтские бумажки и чуть ли не завтра собрался садиться за стол переговоров(по факту признавать) с никем не признанной гопотой,марионетками кремля,вообще левыми людьми.Это просто неподходящий человек для управления страной в такое время.Избери его мудрый нарид Президентом не в 2019,а вообще в 2014-мы бы с вами не обсуждали сейчас курс гривны.Потому-что гривны бы не было.
Тарились бы по 75 сейчас.
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Додано: Суб 14 бер, 2020 15:41
Мы не сможем победить Мордор силой,да этого и не надо.Саудовцы,хотя и не задавались такой целью, это уже один раз с совком сделали,я о нефти.Нефть+санкции(а это наша задача,чтобы они сохранялись и усиливались) есть правильный,проверенный способ."Могут повторить",гг:)
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Додано: Суб 14 бер, 2020 15:41
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Додано: Суб 14 бер, 2020 15:42
Порошенко разбомбил уже гумконвой?
Гиркину хотя бы предъявлены обвинения?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Суб 14 бер, 2020 15:42
Vlad442 написав:
Важное отличие этого кризиса от 08 или 14 в том, что депозиты неразрывные. Для паники у населения просто нет топлива, потому что основная масса гривненакоплений связана на депозитах. По мере окончания каждый депозитчик будет перед выбором
1 Перевернуться в валюту по высокому курсу и надеяться на дальнейший рост
2 Признать, что поезд ушел, принять влет и перезаключить депо, потому что курс уже высокий, а приличные проценты делают точку безубыточности на хороших цифрах.
Думаю, большинство пойдет по второму пути.
Вчера приводили данные по банковской системе - более 100 миллиардов гривен находятся на текущих счетах и депозитах до востребования! Так что топлива достаточно!
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