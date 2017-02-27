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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 436243634364436543664367>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 8.7 5 204
23.01-23.50
0%
1
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
0%
1
24.51-25.0
1%
2
25.01-25.5
3%
6
25.51-26.0
6%
13
26.01-26.5
10%
20
26.51-27.0
25%
51
27.01-27.5
14%
29
27.51-28.0
10%
21
выше 28
28%
58
Всього голосів : 204
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 15:35

  zzzzzz написав:Минфин вчера вечером сделал анонс на аукцион во вторник но без лимитов. Лимиты будут согласовываться в понедельник.

На аукцион будут предложены гривневые ОВГЗ сроком 6 месяцев , 1 и 3 года.

А так же внепланово 9 месячные долларовые.

Лимиты привлечения станут известны в понедельник, думаю во второй половине дня.


ахаха, прем'єр-міністр новий, але кредити любить брати ще більше старого
Expert100500
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 15:36

  unicdima написав:
  goldfinger написав:
  Вкладчик1234 написав:Шатуны - это провокаторы, проводящие массовые мероприятия во время карантина, призывающие к свержению Президента, и грозящие "акциями неповиновения в случае невыполнения их ультиматумов".

Они хотят развалить страну, или объединить?
Выдержит ли страна ещё один майдан?

Есть добровольцы - у которых сегодня памятный день.

А есть шатуны, которые "хайпятся на теме".

Впрочем, делайте что хотите.

А зачем стране президент-капитулянт?От этого страна не выиграет,поверьте.Уж лучше осенью всю власть переизбрать,чем на этот цирк с ужасом смотреть.

И что он сдал как Порошенко? Порошенко сдал Донецк, Луганск, Дебальцево и т.д. но он у порохоботов президент-патриот, а Зеленский не сдавший ни одного села у них капитулянт.

Враг сильнее,спору нет и поражения при Порошенко были,факт.Но он не шел на умиротворение врага,понимал реальность.Если русские брали наши населенные пункты превосходящими силами, пользуясь тогдашним техническим и тактическим превосходством,то они,что называется, умывались кровью и это правильно.Чем больше оккупантов ложатся в сырую землю,тем лучше.А что делает это недоразумение? Без единого выстрела сдает оборудованные позиции,деморализует и позорит войска, подписывает капитулянтские бумажки и чуть ли не завтра собрался садиться за стол переговоров(по факту признавать) с никем не признанной гопотой,марионетками кремля,вообще левыми людьми.Это просто неподходящий человек для управления страной в такое время.Избери его мудрый нарид Президентом не в 2019,а вообще в 2014-мы бы с вами не обсуждали сейчас курс гривны.Потому-что гривны бы не было.
goldfinger
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 15:37

Важное отличие этого кризиса от 08 или 14 в том, что депозиты неразрывные. Для паники у населения просто нет топлива, потому что основная масса гривненакоплений связана на депозитах. По мере окончания каждый депозитчик будет перед выбором
1 Перевернуться в валюту по высокому курсу и надеяться на дальнейший рост
2 Признать, что поезд ушел, принять влет и перезаключить депо, потому что курс уже высокий, а приличные проценты делают точку безубыточности на хороших цифрах.
Думаю, большинство пойдет по второму пути.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 15:38

  PS4 написав:
  zzzzzz написав:Пошел откат на нале

эту фразу я от тебя читаю 2-3 раза в день...а курс вырос с 24.5 до 27.2 :mrgreen:


Психологически сейчас объяснимо, человек долларов часть слил, ему хочется, если не выиграть, то хоть не так много потерять.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 15:39

  Expert100500 написав:
  unicdima написав:И что он сдал как Порошенко? Порошенко сдал Донецк, Луганск, Дебальцево и т.д. но он у порохоботов президент-патриот, а Зеленский не сдавший ни одного села у них капитулянт.


Товсто, дуже товсто. Порошенко став президентом 7 червня, в цей час і Донецьк і Луганськ вже були під владою росії. З Дебальцево була невдача, але то ж була гаряча фаза війни, а клован умудряється здавати населені пункти(наприклад Золоте) навіть коли конфлікт заморожено. Про недавній Мінськ я мовчу

звичайна порохоботська брехня.
на той час ніякої Росії там не було, було максимум пару сотень легкоозброєних сепарів і кілька десятків кадировців та казаків, що вони з себе представляють ми бачили в ДАПі який за кілька годин відбили. Донецьк та Луганськ були втрачені коли туди зайщло пару тисяч гіркінців з оточеного як нам казали Словянська. В Дебальцево була конкретна зрада коли по наказу вивели війська з Логвиново.
Ніяке Золоте не здано.
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 15:40

  goldfinger написав:Враг сильнее,спору нет и поражения при Порошенко были,факт.Но он не шел на умиротворение врага,понимал реальность.Если русские брали наши населенные пункты превосходящими силами, пользуясь тогдашним техническим и тактическим превосходством,то они,что называется, умывались кровью и это правильно.Чем больше оккупантов ложатся в сырую землю,тем лучше.А что делает это недоразумение? Без единого выстрела сдает оборудованные позиции,деморализует и позорит войска, подписывает капитулянтские бумажки и чуть ли не завтра собрался садиться за стол переговоров(по факту признавать) с никем не признанной гопотой,марионетками кремля,вообще левыми людьми.Это просто неподходящий человек для управления страной в такое время.Избери его мудрый нарид Президентом не в 2019,а вообще в 2014-мы бы с вами не обсуждали сейчас курс гривны.Потому-что гривны бы не было.


Тарились бы по 75 сейчас.
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 15:41

Мы не сможем победить Мордор силой,да этого и не надо.Саудовцы,хотя и не задавались такой целью, это уже один раз с совком сделали,я о нефти.Нефть+санкции(а это наша задача,чтобы они сохранялись и усиливались) есть правильный,проверенный способ."Могут повторить",гг:)
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 15:41

https://www.ukr.net/#homeDetails/jekonomika/77334597/
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 15:42

Порошенко разбомбил уже гумконвой?
Гиркину хотя бы предъявлены обвинения?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 15:42

  Vlad442 написав:Важное отличие этого кризиса от 08 или 14 в том, что депозиты неразрывные. Для паники у населения просто нет топлива, потому что основная масса гривненакоплений связана на депозитах. По мере окончания каждый депозитчик будет перед выбором
1 Перевернуться в валюту по высокому курсу и надеяться на дальнейший рост
2 Признать, что поезд ушел, принять влет и перезаключить депо, потому что курс уже высокий, а приличные проценты делают точку безубыточности на хороших цифрах.
Думаю, большинство пойдет по второму пути.

Вчера приводили данные по банковской системе - более 100 миллиардов гривен находятся на текущих счетах и депозитах до востребования! Так что топлива достаточно!
SAndriy1
 
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