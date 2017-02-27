goldfinger написав:

unicdima написав: goldfinger написав: А зачем стране президент-капитулянт?От этого страна не выиграет,поверьте.Уж лучше осенью всю власть переизбрать,чем на этот цирк с ужасом смотреть. А зачем стране президент-капитулянт?От этого страна не выиграет,поверьте.Уж лучше осенью всю власть переизбрать,чем на этот цирк с ужасом смотреть.

И что он сдал как Порошенко? Порошенко сдал Донецк, Луганск, Дебальцево и т.д. но он у порохоботов президент-патриот, а Зеленский не сдавший ни одного села у них капитулянт. И что он сдал как Порошенко? Порошенко сдал Донецк, Луганск, Дебальцево и т.д. но он у порохоботов президент-патриот, а Зеленский не сдавший ни одного села у них капитулянт.

Враг сильнее,спору нет и поражения при Порошенко были,факт.Но он не шел на умиротворение врага,понимал реальность.Если русские брали наши населенные пункты превосходящими силами, пользуясь тогдашним техническим и тактическим превосходством,то они,что называется, умывались кровью и это правильно.Чем больше оккупантов ложатся в сырую землю,тем лучше.А что делает это недоразумение? Без единого выстрела сдает оборудованные позиции,деморализует и позорит войска, подписывает капитулянтские бумажки и чуть ли не завтра собрался садиться за стол переговоров(по факту признавать) с никем не признанной гопотой,марионетками кремля,вообще левыми людьми.Это просто неподходящий человек для управления страной в такое время.Избери его мудрый нарид Президентом не в 2019,а вообще в 2014-мы бы с вами не обсуждали сейчас курс гривны.Потому-что гривны бы не было.