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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 43634364436543664367>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 8.7 5 204
23.01-23.50
0%
1
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
0%
1
24.51-25.0
1%
2
25.01-25.5
3%
6
25.51-26.0
6%
13
26.01-26.5
10%
20
26.51-27.0
25%
51
27.01-27.5
14%
29
27.51-28.0
10%
21
выше 28
28%
58
Всього голосів : 204
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 15:42

  unicdima написав:
  Expert100500 написав:
  unicdima написав:И что он сдал как Порошенко? Порошенко сдал Донецк, Луганск, Дебальцево и т.д. но он у порохоботов президент-патриот, а Зеленский не сдавший ни одного села у них капитулянт.


Товсто, дуже товсто. Порошенко став президентом 7 червня, в цей час і Донецьк і Луганськ вже були під владою росії. З Дебальцево була невдача, але то ж була гаряча фаза війни, а клован умудряється здавати населені пункти(наприклад Золоте) навіть коли конфлікт заморожено. Про недавній Мінськ я мовчу

звичайна порохоботська брехня.
на той час ніякої Росії там не було, було максимум пару сотень легкоозброєних сепарів і кілька десятків кадировців та казаків, що вони з себе представляють ми бачили в ДАПі який за кілька годин відбили. Донецьк та Луганськ були втрачені коли туди зайщло пару тисяч гіркінців з оточеного як нам казали Словянська. В Дебальцево була конкретна зрада коли по наказу вивели війська з Логвиново.
Ніяке Золоте не здано.[/quote
Да у обезьян танков,больше чем у Германии.
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 15:42

  Vlad442 написав:Важное отличие этого кризиса от 08 или 14 в том, что депозиты неразрывные. Для паники у населения просто нет топлива, потому что основная масса гривненакоплений связана на депозитах. По мере окончания каждый депозитчик будет перед выбором
1 Перевернуться в валюту по высокому курсу и надеяться на дальнейший рост
2 Признать, что поезд ушел, принять влет и перезаключить депо, потому что курс уже высокий, а приличные проценты делают точку безубыточности на хороших цифрах.
Думаю, большинство пойдет по второму пути.
Не знаю, не факт. Читал где-то что на счетах до востребования у физиков и юриков 650 млрд гривен!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 15:43

  Vlad442 написав:Важное отличие этого кризиса от 08 или 14 в том, что депозиты неразрывные. Для паники у населения просто нет топлива, потому что основная масса гривненакоплений связана на депозитах. По мере окончания каждый депозитчик будет перед выбором
1 Перевернуться в валюту по высокому курсу и надеяться на дальнейший рост
2 Признать, что поезд ушел, принять влет и перезаключить депо, потому что курс уже высокий, а приличные проценты делают точку безубыточности на хороших цифрах.
Думаю, большинство пойдет по второму пути.


УкрГаз адекватный банк, до востребования 15% было . Можно слить онлайн.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 15:44

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Игорь Алексеевич написав:вторая категория, которая держит на депозите в валюте и они теперь спокойно спят и с начало 19г. наконец то пришёл их звёздный час.
Есть известия, что всякие банки 2го эшелона не отдают валюту, вперед в прошлое.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 15:45

  Vlad442 написав:Важное отличие этого кризиса от 08 или 14 в том, что депозиты неразрывные. Для паники у населения просто нет топлива, потому что основная масса гривненакоплений связана на депозитах. По мере окончания каждый депозитчик будет перед выбором
1 Перевернуться в валюту по высокому курсу и надеяться на дальнейший рост
2 Признать, что поезд ушел, принять влет и перезаключить депо, потому что курс уже высокий, а приличные проценты делают точку безубыточности на хороших цифрах.
Думаю, большинство пойдет по второму пути.


хорошие проценты в прошлом...или в будущем?
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 15:47

  proftpd66 написав:
  Vlad442 написав:Важное отличие этого кризиса от 08 или 14 в том, что депозиты неразрывные. Для паники у населения просто нет топлива, потому что основная масса гривненакоплений связана на депозитах. По мере окончания каждый депозитчик будет перед выбором
1 Перевернуться в валюту по высокому курсу и надеяться на дальнейший рост
2 Признать, что поезд ушел, принять влет и перезаключить депо, потому что курс уже высокий, а приличные проценты делают точку безубыточности на хороших цифрах.
Думаю, большинство пойдет по второму пути.


УкрГаз адекватный банк, до востребования 15% было . Можно слить онлайн.

Курс улетит,ляжет часть банков,заморозка депозитов,жёсткие валютные ограничения,ставку в космос и снова латино-американский сериал по кругу.До следующего кризиса и девала.
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 15:50

  Vlad442 написав:Важное отличие этого кризиса от 08 или 14 в том, что депозиты неразрывные. Для паники у населения просто нет топлива, потому что основная масса гривненакоплений связана на депозитах. По мере окончания каждый депозитчик будет перед выбором
1 Перевернуться в валюту по высокому курсу и надеяться на дальнейший рост
2 Признать, что поезд ушел, принять влет и перезаключить депо, потому что курс уже высокий, а приличные проценты делают точку безубыточности на хороших цифрах.
Думаю, большинство пойдет по второму пути.


А если вмещается политика?

Например никто не говорит о том ,что в Минске 11-го марта подписали?

Так что вопрос может стоять,а будет ли гривна вообще,то какая разница по какому курсу брать? Лишь бы было у кого купить///
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 15:51

  goldfinger написав:
  unicdima написав:
  goldfinger написав:А зачем стране президент-капитулянт?От этого страна не выиграет,поверьте.Уж лучше осенью всю власть переизбрать,чем на этот цирк с ужасом смотреть.

И что он сдал как Порошенко? Порошенко сдал Донецк, Луганск, Дебальцево и т.д. но он у порохоботов президент-патриот, а Зеленский не сдавший ни одного села у них капитулянт.

Враг сильнее,спору нет и поражения при Порошенко были,факт.Но он не шел на умиротворение врага,понимал реальность.Если русские брали наши населенные пункты превосходящими силами, пользуясь тогдашним техническим и тактическим превосходством,то они,что называется, умывались кровью и это правильно.Чем больше оккупантов ложатся в сырую землю,тем лучше.А что делает это недоразумение? Без единого выстрела сдает оборудованные позиции,деморализует и позорит войска, подписывает капитулянтские бумажки и чуть ли не завтра собрался садиться за стол переговоров(по факту признавать) с никем не признанной гопотой,марионетками кремля,вообще левыми людьми.Это просто неподходящий человек для управления страной в такое время.Избери его мудрый нарид Президентом не в 2019,а вообще в 2014-мы бы с вами не обсуждали сейчас курс гривны.Потому-что гривны бы не было.

Порохоботы уже забыли, что Минские подписаны при Порошенко. Конкретно какой город взят превосходящими силами?
Конкретно на карте какие территории сданы при Зеленском?
Заканчивайте свою порохатую пропаганду, по фактам со мной вам нечего соревноваться.
Думаю надо заканчивать оффтоп в этой теме, если хотите продолжить то в политические.
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 15:51

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zzzzzz написав:А так же внепланово 9 месячные долларовые.


ожидал внутренне. Оказалось верно.
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 15:56

  zzzzzz написав:Смотрю лосик мой подрастает ))) Уже 32 копеечки ))

мой вырос до 2-70, нету сил зарезать, как член семьи :)
Игорь
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