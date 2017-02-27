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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4364436543664367>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 8.7 5 204
23.01-23.50
0%
1
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
0%
1
24.51-25.0
1%
2
25.01-25.5
3%
6
25.51-26.0
6%
13
26.01-26.5
10%
20
26.51-27.0
25%
51
27.01-27.5
14%
29
27.51-28.0
10%
21
выше 28
28%
58
Всього голосів : 204
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 15:56

  Proofy написав:
  Игорь Алексеевич написав:вторая категория, которая держит на депозите в валюте и они теперь спокойно спят и с начало 19г. наконец то пришёл их звёздный час.
Есть известия, что всякие банки 2го эшелона не отдают валюту, вперед в прошлое.

Кэш, ребята.Не держите деньги в украинских банках.Гривну-можно,хрен с ним,после очередного девала и по хорошей ставке,а деньги не надо.Высока вероятность проблем,а процентный выхлоп => 0.
goldfinger
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 15:58

  Proofy написав:
  Игорь Алексеевич написав:вторая категория, которая держит на депозите в валюте и они теперь спокойно спят и с начало 19г. наконец то пришёл их звёздный час.
Есть известия, что всякие банки 2го эшелона не отдают валюту, вперед в прошлое.


народ не научили, что валюту только в банках с иностр.капиталом. :shock:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 16:02

Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 16:08

Одно время ссылаться на Охрименко было дурным тоном. Сейчас все поменялось?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 16:09

  Vlad442 написав:Одно время ссылаться на Охрименко было дурным тоном. Сейчас все поменялось?

може proftpd66 це і є сам пан Охріменко ? :lol:





Охріменко провидець ще той ... каже, що наступний тиждень буде, або більш свірєпим, або менш свірєпим :lol:
vovakwasov
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 16:12

ребята начинаем писать с понедельника где и кому задержали выплаты со счетов. особенно в каких банках началась проблема. :roll:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 16:14

Валютный рынок в контексте ДС

unicdima написав:Порохоботы уже забыли, что Минские подписаны при Порошенко. Конкретно какой город взят превосходящими силами?
Конкретно на карте какие территории сданы при Зеленском?
Заканчивайте свою порохатую пропаганду, по фактам со мной вам нечего соревноваться.
Думаю надо заканчивать оффтоп в этой теме, если хотите продолжить то в политические.

Навіщо здавати один населений пункт якщо Вся Україна зараз здається. Чи Ти сліпий?
Ти серйозно вважаєш що Васі з донбабве а не Россія заважають повернути Донецьк з луганськом? З якогось переляку з Вася ми підписали угоду. Відкрий очі.
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 16:22

  yuri_m написав: Иначе завтра с фронта снимут армию (ЛДНР же типа не враги уже) и вся эта шобла орков оттуда хлынет дальше в глубь страны. И тогда весна-лето 2014 года на Донбассе покажется невиннной шалостью в сравнении с резней и бандитизмом по всей территории Украины.

В Росії епідемія коронавірусу. Про Горловку з 12 зараженими сказали щоб закрити кордон наглухо з РФ, Кримом, та рештою окупованих територій. Там вимре до 10% населення.
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
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tobias
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 16:24

  Первый написав:
unicdima написав:Порохоботы уже забыли, что Минские подписаны при Порошенко. Конкретно какой город взят превосходящими силами?
Конкретно на карте какие территории сданы при Зеленском?
Заканчивайте свою порохатую пропаганду, по фактам со мной вам нечего соревноваться.
Думаю надо заканчивать оффтоп в этой теме, если хотите продолжить то в политические.

Навіщо здавати один населений пункт якщо Вся Україна зараз здається. Чи Ти сліпий?
Ти серйозно вважаєш що Васі з донбабве а не Россія заважають повернути Донецьк з луганськом? З якогось переляку з Вася ми підписали угоду. Відкрий очі.

Це типовий метод російської пропаганди, їх питаєш де конкретно і що здано то у відповідь- все здано. Ні одна порохоботина не змогла відповісти що конкретно змінилося в Мінських, натомість видумують нові фейки та брешуть, брешуть, брешуть.
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 16:25

  unicdima написав:И что он сдал как Порошенко? Порошенко сдал Донецк, Луганск, Дебальцево и т.д. но он у порохоботов президент-патриот, а Зеленский не сдавший ни одного села у них капитулянт.


От же падаль зелена...
Донецьк і Луганськ Порошенко не сдав, а, можно сказати, не звільнив. Дебальцево - сдав, але москалі вмилися там кров'ю.

Зате за Порошенка БУЛО ЗВІЛЬНЕНО Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Попасну, Слов`янськ, Краматорськ, Кстянтинівку, Маріуполь, та купу друбніших населених пунктів.

А що було звільнено за Зеленскього?.. Крім Ради та кабміну.
sergey_sryvkin
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