Кэш, ребята.Не держите деньги в украинских банках.Гривну-можно,хрен с ним,после очередного девала и по хорошей ставке,а деньги не надо.Высока вероятность проблем,а процентный выхлоп => 0.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 14 бер, 2020 15:56
Кэш, ребята.Не держите деньги в украинских банках.Гривну-можно,хрен с ним,после очередного девала и по хорошей ставке,а деньги не надо.Высока вероятность проблем,а процентный выхлоп => 0.
Додано: Суб 14 бер, 2020 15:58
народ не научили, что валюту только в банках с иностр.капиталом.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Суб 14 бер, 2020 16:02
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Суб 14 бер, 2020 16:08
Одно время ссылаться на Охрименко было дурным тоном. Сейчас все поменялось?
Додано: Суб 14 бер, 2020 16:09
Додано: Суб 14 бер, 2020 16:12
ребята начинаем писать с понедельника где и кому задержали выплаты со счетов. особенно в каких банках началась проблема.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Суб 14 бер, 2020 16:14
Валютный рынок в контексте ДС
Навіщо здавати один населений пункт якщо Вся Україна зараз здається. Чи Ти сліпий?
Ти серйозно вважаєш що Васі з донбабве а не Россія заважають повернути Донецьк з луганськом? З якогось переляку з Вася ми підписали угоду. Відкрий очі.
Всім процвітання!
Додано: Суб 14 бер, 2020 16:22
В Росії епідемія коронавірусу. Про Горловку з 12 зараженими сказали щоб закрити кордон наглухо з РФ, Кримом, та рештою окупованих територій. Там вимре до 10% населення.
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
past performance does not guarantee future results
Додано: Суб 14 бер, 2020 16:24
Це типовий метод російської пропаганди, їх питаєш де конкретно і що здано то у відповідь- все здано. Ні одна порохоботина не змогла відповісти що конкретно змінилося в Мінських, натомість видумують нові фейки та брешуть, брешуть, брешуть.
Додано: Суб 14 бер, 2020 16:25
От же падаль зелена...
Донецьк і Луганськ Порошенко не сдав, а, можно сказати, не звільнив. Дебальцево - сдав, але москалі вмилися там кров'ю.
Зате за Порошенка БУЛО ЗВІЛЬНЕНО Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Попасну, Слов`янськ, Краматорськ, Кстянтинівку, Маріуполь, та купу друбніших населених пунктів.
А що було звільнено за Зеленскього?.. Крім Ради та кабміну.
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