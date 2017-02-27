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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 14 бер, 2020 16:27
Хватит тут о Порошенко Зеленском и прочих м, для політики есть другая тема
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yama
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vovakwasov
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Додано: Суб 14 бер, 2020 16:29
unicdima написав: Первый написав:
unicdima написав:Порохоботы уже забыли, что Минские подписаны при Порошенко. Конкретно какой город взят превосходящими силами?
Конкретно на карте какие территории сданы при Зеленском?
Заканчивайте свою порохатую пропаганду, по фактам со мной вам нечего соревноваться.
Думаю надо заканчивать оффтоп в этой теме, если хотите продолжить то в политические.
Навіщо здавати один населений пункт якщо Вся Україна зараз здається. Чи Ти сліпий?
Ти серйозно вважаєш що Васі з донбабве а не Россія заважають повернути Донецьк з луганськом? З якогось переляку з Вася ми підписали угоду. Відкрий очі.
Це типовий метод російської пропаганди, їх питаєш де конкретно і що здано то у відповідь- все здано. Ні одна порохоботина не змогла відповісти що конкретно змінилося в Мінських, натомість видумують нові фейки та брешуть, брешуть, брешуть.
Читай по буквам.
ВИЗНАНАЮТЬ СУБЄКТНІСТЬ ДОНБАБВЕ І ЛУГАНДИ!!!!
Зи. Більше не буду
Всім процвітання!
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Первый
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Додано: Суб 14 бер, 2020 16:31
Proofy написав: Игорь Алексеевич написав:
вторая категория, которая держит на депозите в валюте и они теперь спокойно спят и с начало 19г. наконец то пришёл их звёздный час.
Есть известия, что всякие банки 2го эшелона не отдают валюту, вперед в прошлое.[/quote
А какие банки не отдают валюту?
Востаннє редагувалось Oleg_Sa
в Суб 14 бер, 2020 16:36, всього редагувалось 1 раз.
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Oleg_Sa
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Додано: Суб 14 бер, 2020 16:32
Игорь Алексеевич написав: vovan_prm написав:
Прошу коллег, разделяющих такую точку зрения, поддержать обращение
+100
думаю, нужна такая тема, т.к иногда не знаешь куда писать. вроде есть паника на финансовых рынках как из за нефти, так и из за вируса.
Вы даже не поняли о чем он просил. Тема давно создана, но вы же сюда все постите
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Игорь
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Додано: Суб 14 бер, 2020 16:33
unicdima написав: Первый написав:
unicdima написав:Порохоботы уже забыли, что Минские подписаны при Порошенко. Конкретно какой город взят превосходящими силами?
Конкретно на карте какие территории сданы при Зеленском?
Заканчивайте свою порохатую пропаганду, по фактам со мной вам нечего соревноваться.
Думаю надо заканчивать оффтоп в этой теме, если хотите продолжить то в политические.
Навіщо здавати один населений пункт якщо Вся Україна зараз здається. Чи Ти сліпий?
Ти серйозно вважаєш що Васі з донбабве а не Россія заважають повернути Донецьк з луганськом? З якогось переляку з Вася ми підписали угоду. Відкрий очі.
Це типовий метод російської пропаганди, їх питаєш де конкретно і що здано то у відповідь- все здано. Ні одна порохоботина не змогла відповісти що конкретно змінилося в Мінських, натомість видумують нові фейки та брешуть, брешуть, брешуть.
Представляю что подписал бы в Минске клоун,будь он на месте Порошенко.Небось признание в убийстве Кеннеди,как минимум.
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goldfinger
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Додано: Суб 14 бер, 2020 16:33
kluychkooleg написав: Вкладчик1234 написав:
Шатуны - это провокаторы, проводящие массовые мероприятия во время карантина, призывающие к свержению Президента, и грозящие "акциями неповиновения в случае невыполнения их ультиматумов".
Есть версия, что карантин ввели так поспешно, чтобы не допустить этот марш.
Я бы лично в толпу сейчас не пошел бы.
Но, видимо, есть люди, для которых идеи дороже жизни.
не идеи, а Украина
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Додано: Суб 14 бер, 2020 16:34
Первый написав:
ВИЗНАНАЮТЬ СУБЄКТНІСТЬ ДОНБАБВЕ І ЛУГАНДИ!!!!
Зи. Більше не буду
Формат Мінських не змінився. Крапка.
Ідіть брехати в політичний.
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unicdima
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Додано: Суб 14 бер, 2020 16:37
По-моему, рынок,как обычно,ещё попытается наказать тех,кто оказался прав,но у кого не хватило терпения.Я не говорю о тех ,кто ловит падающие ножи или вдруг,только по ему понятным причинам,выпрыгивает из правильного поезда.На 30 очень интересная ситуация будет,интересно и как к этой цифре подойдем.
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Додано: Суб 14 бер, 2020 16:38
Oleg_Sa написав: Proofy написав: Игорь Алексеевич написав:
вторая категория, которая держит на депозите в валюте и они теперь спокойно спят и с начало 19г. наконец то пришёл их звёздный час.
Есть известия, что всякие банки 2го эшелона не отдают валюту, вперед в прошлое.[/quote
А банки не отдают валюту?
пан дуже любить розгонити тут паніку, цікаво в чому його інтерес
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