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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 43664367436843694370>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 8.7 5 206
23.01-23.50
0%
1
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
0%
1
24.51-25.0
1%
2
25.01-25.5
3%
6
25.51-26.0
6%
13
26.01-26.5
10%
20
26.51-27.0
25%
52
27.01-27.5
14%
29
27.51-28.0
10%
21
выше 28
29%
59
Всього голосів : 206
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 16:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

отчетливо видно как конкретные обменки тянут курс вверх и продажу и покупку, даже курсы одинаковые выставляют.
посмотрим чего у них до понедельника получится.
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 16:41

МВФ уже и рынок земли готов простить, только главное условие антибеневый закон?
https://ua.news/ua/mvf-schytaet-prynyat ... nok-zemly/
Иначе денюх зась и ППЦ. Вся страна в заложниках у 1 воровитого олигарха.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 16:42

  Oleg_Sa написав:
  Proofy написав:
  Игорь Алексеевич написав:вторая категория, которая держит на депозите в валюте и они теперь спокойно спят и с начало 19г. наконец то пришёл их звёздный час.
Есть известия, что всякие банки 2го эшелона не отдают валюту, вперед в прошлое.[/quote

А какие банки не отдают валюту?

ответ не за все, а есть прецеденты. Предлагают забрать гривной, такое уже проходили раньше и топовые банки не обязательно вам вернут по желанию.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 16:46

  vovakwasov написав:
  Игорь Алексеевич написав:ребята начинаем писать с понедельника где и кому задержали выплаты со счетов. особенно в каких банках началась проблема. :roll:


а ви загонщик ще той :lol:


так написали др., что банки второй категории начали не отдавать.
я и написал, что надо сообщать
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 16:53

  Игорь Алексеевич написав:здесь есть на форуме три категории.
первая, которая вложилась в 19г. в депозиты в грн. и конечно себя и др. успокаивают, что всё будет ОК с грн.
вторая категория, которая держит на депозите в валюте и они теперь спокойно спят и с начало 19г. наконец то пришёл их звёздный час.
третья часть которая играет на курсах и конечно у них сообщения иногда путаются с их решениями.

Игорь Алексеевич, относительно "звёздного часа" для указанной вами второй категории имею сомнение. А что если случится сочетание двух таких событий: (1) курс поднимется более существенно, чем даже кто-то страховался, (2) банки начнут падать? Как следствие, часть денег будет возвращена отнюдь не валютой, а часть просто сгорит. Разве такая перспектива это подходит для "спят спокойно"?

Посмотрите в этом контексте на сегодняшний возможный ПроМайдан в виде "Марша патриотов". Патриоты, как по мне, правы в неприятии того, что там подписывал Ермак, но вот мне не очевидно, кто раскручивает действо, ведь недовольство честных людей могут использовать какие-то теневые люди. И даже российские путинцы могут воспользоваться моментом как они это сделали с Крымом и теперь якобы под предлогом наведения порядка.
godl
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 16:54

  Proofy написав:ответ не за все, а есть прецеденты. Предлагают забрать гривной, такое уже проходили раньше и топовые банки не обязательно вам вернут по желанию.

Сбербанк РФ отдает с удержанием комиссии 3% от суммы вклада :mrgreen:
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 16:56

банки не будут никому ничего отдавать, т.к. всех заставят сидеть дома :oops:
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Суб 14 бер, 2020 16:57, всього редагувалось 1 раз.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 16:56

  UA написав:
  Proofy написав:ответ не за все, а есть прецеденты. Предлагают забрать гривной, такое уже проходили раньше и топовые банки не обязательно вам вернут по желанию.

Сбербанк РФ отдает с удержанием комиссии 3% от суммы вклада :mrgreen:


фОшисти!!!
vovakwasov
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 17:03

  sergey_sryvkin написав:
  unicdima написав:И что он сдал как Порошенко? Порошенко сдал Донецк, Луганск, Дебальцево и т.д. но он у порохоботов президент-патриот, а Зеленский не сдавший ни одного села у них капитулянт.


От же падаль зелена...
Донецьк і Луганськ Порошенко не сдав, а, можно сказати, не звільнив. Дебальцево - сдав, але москалі вмилися там кров'ю.

Зате за Порошенка БУЛО ЗВІЛЬНЕНО Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Попасну, Слов`янськ, Краматорськ, Кстянтинівку, Маріуполь, та купу друбніших населених пунктів.

А що було звільнено за Зеленскього?.. Крім Ради та кабміну.

москалю, що ти робиш на українських ресурсах???!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 17:07

  hxbbgaf написав:МВФ уже и рынок земли готов простить, только главное условие антибеневый закон?
https://ua.news/ua/mvf-schytaet-prynyat ... nok-zemly/
Иначе денюх зась и ППЦ. Вся страна в заложниках у 1 воровитого олигарха.

А кто сказал, что он своровал и банк у него законно забрали? Следите за словами :!:
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