отчетливо видно как конкретные обменки тянут курс вверх и продажу и покупку, даже курсы одинаковые выставляют.
посмотрим чего у них до понедельника получится.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 14 бер, 2020 16:39
Re: Валютный рынок в контексте ДС
отчетливо видно как конкретные обменки тянут курс вверх и продажу и покупку, даже курсы одинаковые выставляют.
посмотрим чего у них до понедельника получится.
Додано: Суб 14 бер, 2020 16:41
МВФ уже и рынок земли готов простить, только главное условие антибеневый закон?
Иначе денюх зась и ППЦ. Вся страна в заложниках у 1 воровитого олигарха.
Додано: Суб 14 бер, 2020 16:42
ответ не за все, а есть прецеденты. Предлагают забрать гривной, такое уже проходили раньше и топовые банки не обязательно вам вернут по желанию.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Додано: Суб 14 бер, 2020 16:46
так написали др., что банки второй категории начали не отдавать.
я и написал, что надо сообщать
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Суб 14 бер, 2020 16:53
Игорь Алексеевич, относительно "звёздного часа" для указанной вами второй категории имею сомнение. А что если случится сочетание двух таких событий: (1) курс поднимется более существенно, чем даже кто-то страховался, (2) банки начнут падать? Как следствие, часть денег будет возвращена отнюдь не валютой, а часть просто сгорит. Разве такая перспектива это подходит для "спят спокойно"?
Посмотрите в этом контексте на сегодняшний возможный ПроМайдан в виде "Марша патриотов". Патриоты, как по мне, правы в неприятии того, что там подписывал Ермак, но вот мне не очевидно, кто раскручивает действо, ведь недовольство честных людей могут использовать какие-то теневые люди. И даже российские путинцы могут воспользоваться моментом как они это сделали с Крымом и теперь якобы под предлогом наведения порядка.
Додано: Суб 14 бер, 2020 16:54
Додано: Суб 14 бер, 2020 16:56
банки не будут никому ничего отдавать, т.к. всех заставят сидеть дома
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Суб 14 бер, 2020 16:57, всього редагувалось 1 раз.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Суб 14 бер, 2020 16:56
Додано: Суб 14 бер, 2020 17:03
москалю, що ти робиш на українських ресурсах???!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Суб 14 бер, 2020 17:07
А кто сказал, что он своровал и банк у него законно забрали? Следите за словами
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