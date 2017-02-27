Додано: Суб 14 бер, 2020 16:53

Игорь Алексеевич написав: здесь есть на форуме три категории.

первая, которая вложилась в 19г. в депозиты в грн. и конечно себя и др. успокаивают, что всё будет ОК с грн.

вторая категория, которая держит на депозите в валюте и они теперь спокойно спят и с начало 19г. наконец то пришёл их звёздный час.

третья часть которая играет на курсах и конечно у них сообщения иногда путаются с их решениями. здесь есть на форуме три категории.первая, которая вложилась в 19г. в депозиты в грн. и конечно себя и др. успокаивают, что всё будет ОК с грн.вторая категория, которая держит на депозите в валюте и они теперь спокойно спят и с начало 19г. наконец то пришёл их звёздный час.третья часть которая играет на курсах и конечно у них сообщения иногда путаются с их решениями.

, относительно "звёздного часа" для указанной вами второй категории имею сомнение. А что если случится сочетание двух таких событий: (1) курс поднимется более существенно, чем даже кто-то страховался, (2) банки начнут падать? Как следствие, часть денег будет возвращена отнюдь не валютой, а часть просто сгорит. Разве такая перспектива это подходит для "спят спокойно"?Посмотрите в этом контексте на сегодняшний возможный ПроМайдан в виде "Марша патриотов". Патриоты, как по мне, правы в неприятии того, что там подписывал Ермак, но вот мне не очевидно, кто раскручивает действо, ведь недовольство честных людей могут использовать какие-то теневые люди. И даже российские путинцы могут воспользоваться моментом как они это сделали с Крымом и теперь якобы под предлогом наведения порядка.