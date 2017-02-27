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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4367436843694370>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 8.7 5 206
23.01-23.50
0%
1
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
0%
1
24.51-25.0
1%
2
25.01-25.5
3%
6
25.51-26.0
6%
13
26.01-26.5
10%
20
26.51-27.0
25%
52
27.01-27.5
14%
29
27.51-28.0
10%
21
выше 28
29%
59
Всього голосів : 206
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 17:08

  Игорь Алексеевич написав:банки не будут никому ничего отдавать, т.к. всех заставят сидеть дома :oops:

В договорах пункт про форс мажор есть?
Коронавирус это и есть форс мажор.
Интересно Яша с Рожковой сюда заглядывают?
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 17:09

  Долярчик написав:
  sergey_sryvkin написав:
  unicdima написав:И что он сдал как Порошенко? Порошенко сдал Донецк, Луганск, Дебальцево и т.д. но он у порохоботов президент-патриот, а Зеленский не сдавший ни одного села у них капитулянт.


От же падаль зелена...
Донецьк і Луганськ Порошенко не сдав, а, можно сказати, не звільнив. Дебальцево - сдав, але москалі вмилися там кров'ю.

Зате за Порошенка БУЛО ЗВІЛЬНЕНО Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Попасну, Слов`янськ, Краматорськ, Кстянтинівку, Маріуполь, та купу друбніших населених пунктів.

А що було звільнено за Зеленскього?.. Крім Ради та кабміну.

москалю, що ти робиш на українських ресурсах???!

Жителя Украины обзывать москалём. Дальше промолчу...
promyshlennik
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 17:17

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  UA написав:В договорах пункт про форс мажор есть?
Коронавирус это и есть форс мажор.
Интересно Яша с Рожковой сюда заглядывают?

Форс-мажор, когда закроют банки решением правительства. До официальных бумаг это не форс-мажор, а шумиха в СМИ.

Например, закроют авиасообщение это форс-мажор и позволит туроператорам не выполнять свои обязательства.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 17:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  UA написав:Сбербанк РФ отдает с удержанием комиссии 3% от суммы вклада

Чем обосновывают?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 17:21

  promyshlennik написав:
  Долярчик написав:[quote=
И что он сдал как Порошенко? Порошенко сдал Донецк, Луганск, Дебальцево и т.д. но он у порохоботов президент-патриот, а Зеленский не сдавший ни одного села у них капитулянт.


От же падаль зелена...
Донецьк і Луганськ Порошенко не сдав, а, можно сказати, не звільнив. Дебальцево - сдав, але москалі вмилися там кров'ю.

Зате за Порошенка БУЛО ЗВІЛЬНЕНО Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Попасну, Слов`янськ, Краматорськ, Кстянтинівку, Маріуполь, та купу друбніших населених пунктів.

А що було звільнено за Зеленскього?.. Крім Ради та кабміну.


=======

москалю, що ти робиш на українських ресурсах???![/quote]
======

Жителя Украины обзывать москалём. Дальше промолчу...[/quote]
А який х@р буде писати с-дав???!
русько-украЙоньсько?! :mrgreen: :twisted:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 17:24

  Долярчик написав:
А який х@р буде писати с-дав???!
русько-украЙоньсько?! :mrgreen: :twisted:

Офигеть. Долярчик, который пишет как рагуль, решил учить людей :D
kyk
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 17:47

  Игорь написав:
  zzzzzz написав:Смотрю лосик мой подрастает ))) Уже 32 копеечки ))

мой вырос до 2-70, нету сил зарезать, как член семьи :)

Я десь 1/6 злив по 24,9 і 24,8 і загнав на депозит під 12 брудними на пів року до липня. Поки що не переймаюся...
Шановні для політики і вірусу є окремі теми. Ну скільки можна тут гадити?
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 17:48

  kyk написав:
  Долярчик написав:
А який х@р буде писати с-дав???!
русько-украЙоньсько?! :mrgreen: :twisted:

Офигеть. Долярчик, который пишет как рагуль, решил учить людей :D

Так было спокойно когда его не было тут... И снова выпустили актера на манеж. Теперь срач на сраче, даже с трудом найти инфу по теме. Вот нинак не могу решиться если завтра приём будет больше 27 слить и потом откупить через пару дней. Боюсь что влечу, но обменки снова загоняют на верх курс.
kravchukmv1987
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 17:49

имхо завтра по любому курсу куплю доляры ибо читайте ниже

Девальвация неизбежна, и самым разумным шагом регулятора сейчас будет не сдерживать её — в противном случае это станет бесполезным сжиганием золотовалютных резервов.


Анатолий Амелин

Сооснователь и директор экономических программ Ukrainian Institute for the Future
Кризис уже здесь. Что ждет Украину и как ее спасти
14 мартa, 09:00
3437
Цей матеріал також доступний українською

Уже очевидно начало экономического кризиса, о котором говорили два года

Уже очевидно начало экономического кризиса, о котором говорили два года. Импульсом к нему стал коронавирус, пик распространения которого ожидают в апреле-мае. Усиливается экономическая нестабильность нефтяными войнами.

Еще осенью UIF презентовал свой прогноз кризиса 2020 и его последствия для Украины.

Кратко, что ждет Украину:

— За 2 года экспорт снизится на $10 млрд (а значит и валютные поступления, и ситуация на валютном рынке).

— Дефицит торгового баланса вырастет до $13 млрд.

— Стоимость внешних заимствований вырастет до 5%-8%, рефинансировать долги будет сложнее.

— Долларовый ВВП снизится на $20-$30 млрд.

В Украине еще неделю назад должен был бы быть создан Антикризисный штаб

— Средняя заработная плата снизится на 20%.

— Работу потеряют до 500 тыс. человек.

— И не менее 300−500 тыс. трудовых мигрантов вернется в Украину.

— Соответственно, снизятся переводы от них минимум на 30% (с $12 млрд до $8 млрд).

— Официальный курс может опуститься до 35 грн/долл.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 14 бер, 2020 17:57, всього редагувалось 1 раз.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 17:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

https://delo.ua/econonomyandpoliticsinu ... nd-366061/
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
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