Додано: Суб 14 бер, 2020 17:49

Девальвация неизбежна, и самым разумным шагом регулятора сейчас будет не сдерживать её — в противном случае это станет бесполезным сжиганием золотовалютных резервов.





Анатолий Амелин



Сооснователь и директор экономических программ Ukrainian Institute for the Future

Кризис уже здесь. Что ждет Украину и как ее спасти

14 мартa, 09:00

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Уже очевидно начало экономического кризиса, о котором говорили два года



Уже очевидно начало экономического кризиса, о котором говорили два года. Импульсом к нему стал коронавирус, пик распространения которого ожидают в апреле-мае. Усиливается экономическая нестабильность нефтяными войнами.



Еще осенью UIF презентовал свой прогноз кризиса 2020 и его последствия для Украины.



Кратко, что ждет Украину:



— За 2 года экспорт снизится на $10 млрд (а значит и валютные поступления, и ситуация на валютном рынке).



— Дефицит торгового баланса вырастет до $13 млрд.



— Стоимость внешних заимствований вырастет до 5%-8%, рефинансировать долги будет сложнее.



— Долларовый ВВП снизится на $20-$30 млрд.



В Украине еще неделю назад должен был бы быть создан Антикризисный штаб



— Средняя заработная плата снизится на 20%.



— Работу потеряют до 500 тыс. человек.



— И не менее 300−500 тыс. трудовых мигрантов вернется в Украину.



— Соответственно, снизятся переводы от них минимум на 30% (с $12 млрд до $8 млрд).



— Официальный курс может опуститься до 35 грн/долл.