В договорах пункт про форс мажор есть?
Коронавирус это и есть форс мажор.
Интересно Яша с Рожковой сюда заглядывают?
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 14 бер, 2020 17:08
Додано: Суб 14 бер, 2020 17:09
Жителя Украины обзывать москалём. Дальше промолчу...
Додано: Суб 14 бер, 2020 17:17
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Форс-мажор, когда закроют банки решением правительства. До официальных бумаг это не форс-мажор, а шумиха в СМИ.
Например, закроют авиасообщение это форс-мажор и позволит туроператорам не выполнять свои обязательства.
Додано: Суб 14 бер, 2020 17:18
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Суб 14 бер, 2020 17:21
=======
москалю, що ти робиш на українських ресурсах???![/quote]
======
Жителя Украины обзывать москалём. Дальше промолчу...[/quote]
А який х@р буде писати с-дав???!
русько-украЙоньсько?!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Суб 14 бер, 2020 17:24
Додано: Суб 14 бер, 2020 17:47
Я десь 1/6 злив по 24,9 і 24,8 і загнав на депозит під 12 брудними на пів року до липня. Поки що не переймаюся...
Шановні для політики і вірусу є окремі теми. Ну скільки можна тут гадити?
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Додано: Суб 14 бер, 2020 17:48
Так было спокойно когда его не было тут... И снова выпустили актера на манеж. Теперь срач на сраче, даже с трудом найти инфу по теме. Вот нинак не могу решиться если завтра приём будет больше 27 слить и потом откупить через пару дней. Боюсь что влечу, но обменки снова загоняют на верх курс.
Додано: Суб 14 бер, 2020 17:49
имхо завтра по любому курсу куплю доляры ибо читайте ниже
Девальвация неизбежна, и самым разумным шагом регулятора сейчас будет не сдерживать её — в противном случае это станет бесполезным сжиганием золотовалютных резервов.
Анатолий Амелин
Сооснователь и директор экономических программ Ukrainian Institute for the Future
Кризис уже здесь. Что ждет Украину и как ее спасти
14 мартa, 09:00
3437
Цей матеріал також доступний українською
Уже очевидно начало экономического кризиса, о котором говорили два года
Уже очевидно начало экономического кризиса, о котором говорили два года. Импульсом к нему стал коронавирус, пик распространения которого ожидают в апреле-мае. Усиливается экономическая нестабильность нефтяными войнами.
Еще осенью UIF презентовал свой прогноз кризиса 2020 и его последствия для Украины.
Кратко, что ждет Украину:
— За 2 года экспорт снизится на $10 млрд (а значит и валютные поступления, и ситуация на валютном рынке).
— Дефицит торгового баланса вырастет до $13 млрд.
— Стоимость внешних заимствований вырастет до 5%-8%, рефинансировать долги будет сложнее.
— Долларовый ВВП снизится на $20-$30 млрд.
В Украине еще неделю назад должен был бы быть создан Антикризисный штаб
— Средняя заработная плата снизится на 20%.
— Работу потеряют до 500 тыс. человек.
— И не менее 300−500 тыс. трудовых мигрантов вернется в Украину.
— Соответственно, снизятся переводы от них минимум на 30% (с $12 млрд до $8 млрд).
— Официальный курс может опуститься до 35 грн/долл.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 14 бер, 2020 17:57, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 14 бер, 2020 17:50
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Delta oporteat nos salvos fieri!
Зараз переглядають цей форум: safonovstanislav, Yuri_61 і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|