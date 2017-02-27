RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4367436843694370

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 8.7 5 206
23.01-23.50
0%
1
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
0%
1
24.51-25.0
1%
2
25.01-25.5
3%
6
25.51-26.0
6%
13
26.01-26.5
10%
20
26.51-27.0
25%
52
27.01-27.5
14%
29
27.51-28.0
10%
21
выше 28
29%
59
Всього голосів : 206
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 17:54

  varlo написав:https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/smolij-gotov-podat-v-otstavku-smi-nazvali-kand-366061/

а человек-стена?


Зображення
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3918
З нами з: 03.12.14
Подякував: 493 раз.
Подякували: 582 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 17:54

Yuri_61

Ну .....?
Какие из РАЗМЫШЛЕНИЙ тут Ваши ?
холява
2
 
Повідомлень: 2599
З нами з: 27.09.12
Подякував: 2259 раз.
Подякували: 2146 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 18:00

  холява написав:Yuri_61

Ну .....?
Какие из РАЗМЫШЛЕНИЙ тут Ваши ?


моих там нет
но вчера вечером понял, что это уже не шутки, и то что покупал баксы в апреле 2019 года па27 айда я маладец
и завтра пойду и полюбому курсу оставшиеся мои 16% сбережений в гривне все поменяю на базаре

это @па пришла, это начало
долго я не паниковал, как всегда думал: нагнетают, но тут сошлось столько негатива, что капец
последствия трудно просчитать
наших заробитчан в шею погонят обратно в Украину

целый жень сегодня размышляю, куда пристроить свои 16% сбережений в гривне, всё остальное в баксе у меня давно
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 14 бер, 2020 18:03, всього редагувалось 2 разів.
Yuri_61
 
Повідомлень: 1891
З нами з: 30.09.15
Подякував: 198 раз.
Подякували: 336 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 18:00

Re: Валютный рынок в контексте ДС

зайдите на меняйло, там цирк )))

все цирк уехал
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 39
З нами з: 10.06.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4367436843694370
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: safonovstanislav, Yuri_61 і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1710, 1711, 1712
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
17119 2150869
Переглянути останнє повідомлення
Суб 14 бер, 2020 11:43
Кучинелли
Валютный рынок в мире 1 ... 682, 683, 684
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6830 1525068
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 бер, 2020 20:01
ЛОБ
История украинской экономики в валютном контексте 1, 2, 3, 4
vovan_prm » Чет 20 лют, 2020 12:58
31 1509
Переглянути останнє повідомлення
Чет 20 лют, 2020 19:05
sesk

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (17755)
14.03.2020 18:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.