а человек-стена?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 14 бер, 2020 17:54
а человек-стена?
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Суб 14 бер, 2020 18:00
моих там нет
но вчера вечером понял, что это уже не шутки, и то что покупал баксы в апреле 2019 года па27 айда я маладец
и завтра пойду и полюбому курсу оставшиеся мои 16% сбережений в гривне все поменяю на базаре
это @па пришла, это начало
долго я не паниковал, как всегда думал: нагнетают, но тут сошлось столько негатива, что капец
последствия трудно просчитать
наших заробитчан в шею погонят обратно в Украину
целый день сегодня размышляю, куда пристроить свои 16% сбережений в гривне, всё остальное в баксе у меня давно
так я маладец?
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 14 бер, 2020 18:04, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Суб 14 бер, 2020 18:00
Re: Валютный рынок в контексте ДС
зайдите на меняйло, там цирк )))
все цирк уехал
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