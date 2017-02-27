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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 43694370437143724373>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 8.7 5 208
23.01-23.50
0%
1
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
0%
1
24.51-25.0
1%
2
25.01-25.5
3%
6
25.51-26.0
6%
13
26.01-26.5
10%
20
26.51-27.0
25%
53
27.01-27.5
14%
29
27.51-28.0
10%
21
выше 28
29%
60
Всього голосів : 208
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 18:32

  freeze написав:Осенью ? И зачем ? Кто то сомневается, что опять изберут Зеленого ? Будет во втором туре Зеленский и Бойко. Смысл всей этой суеты. Выборы внеочередные надо проводить, когда есть реальный шанс изменить ситуацию.

Коллега freeze, вы уже бессмысленно и досрочно Раду переизбрали.
Ситуацию вы изменили, в худшую сторону.
Но в лучшую сторону, менять не хотите
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 18:34

  goldfinger написав:Любопытный"житель Украины", неплохо бы знать,что москалями раньше называли украинцев,шедших служить московскому царю.По теме:за рубли:)


Все правильно,як і кацапів.Долярчик всіх за По відносить до москалів :D
Якщо в понеділок утримаємося на 27 зніму шляпу. Лікарні звільняють для хворих на корону.
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 18:36

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Yuri_61 написав:по идее имхо сейчас лучше что либо очень полезное купить для себя (смартфон новый и т.д.) но жаба давит , лучше в бакс (хотя он стрёмный из за госдолга США)

Серые интернет магазины подняли цены пропорционально курсу и еще с запасом. В официальных цены не реальные. Нужен курс выше 35, чтобы было выгодно там покупать.
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 18:41

Re: Валютный рынок в контексте ДС

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Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 18:42

proftpd66
Охрименко - проплаченный идиот
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 18:43

  orest написав:
  Игорь написав:
  zzzzzz написав:Смотрю лосик мой подрастает ))) Уже 32 копеечки ))

мой вырос до 2-70, нету сил зарезать, как член семьи :)

Я десь 1/6 злив по 24,9 і 24,8 і загнав на депозит під 12 брудними на пів року до липня. Поки що не переймаюся...
Шановні для політики і вірусу є окремі теми. Ну скільки можна тут гадити?

Тоже получается, судя по теперешнему курсу, что месяц назад сделал себе небольшого лося.. Самоирония пару дней.. Забил на него ))
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 18:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Чомусь вірус досить сильно похитнув Китай, Європу, на черзі США. Росія його взагалі поки не відчула, ще й у нафтову війну вступила, яка найболячіше вдарить по компаніях США. Якщо це не співпадіння, то дуже скоро стане геть невесело
kmm3
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 18:51

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Яша может быть и пропетляет.Дадут спокойно уйти.Но Рожкову демонстративно посадят.В назидание.
Дед Мороз
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 18:53

  kmm3 написав:Чомусь вірус досить сильно похитнув Китай, Європу, на черзі США. Росія його взагалі поки не відчула, ще й у нафтову війну вступила, яка найболячіше вдарить по компаніях США. Якщо це не співпадіння, то дуже скоро стане геть невесело

Я категорически возмущён! Почему РПЦ молчит о коронавирусе? Что это такое - происки Сотоны или божий замысел? Где разъяснения для верующих?
Господи обнули нам долги наши якоже и мы обнуляем должников наших.
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 18:56

  Yuri_61 написав:Холява, не молчите!

у меня втрой день сердце ноет
раньше не жаловался
как я переживу это?
куда гривну пристроить с пользой?


Ой , Добрый Вечер.
Только из магазина .

Я по прежнему настаиваю на Вашем обращении к участковому психиатру.
Он же Вам и подскажет или даст направление куда Вам надо.

Может и к кардиологу , наркологу , урологу , проктологу .
Вы же ему ВСЮ правду расскажите !
Утаивать ничего не надо.
холява
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