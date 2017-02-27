Коллега freeze, вы уже бессмысленно и досрочно Раду переизбрали.
Ситуацию вы изменили, в худшую сторону.
Но в лучшую сторону, менять не хотите
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 14 бер, 2020 18:32
Коллега freeze, вы уже бессмысленно и досрочно Раду переизбрали.
Ситуацию вы изменили, в худшую сторону.
Но в лучшую сторону, менять не хотите
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Суб 14 бер, 2020 18:34
Все правильно,як і кацапів.Долярчик всіх за По відносить до москалів
Якщо в понеділок утримаємося на 27 зніму шляпу. Лікарні звільняють для хворих на корону.
Додано: Суб 14 бер, 2020 18:36
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Серые интернет магазины подняли цены пропорционально курсу и еще с запасом. В официальных цены не реальные. Нужен курс выше 35, чтобы было выгодно там покупать.
Додано: Суб 14 бер, 2020 18:41
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Суб 14 бер, 2020 18:42
proftpd66
Охрименко - проплаченный идиот
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Суб 14 бер, 2020 18:43
Тоже получается, судя по теперешнему курсу, что месяц назад сделал себе небольшого лося.. Самоирония пару дней.. Забил на него ))
Додано: Суб 14 бер, 2020 18:45
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Чомусь вірус досить сильно похитнув Китай, Європу, на черзі США. Росія його взагалі поки не відчула, ще й у нафтову війну вступила, яка найболячіше вдарить по компаніях США. Якщо це не співпадіння, то дуже скоро стане геть невесело
Додано: Суб 14 бер, 2020 18:51
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Яша может быть и пропетляет.Дадут спокойно уйти.Но Рожкову демонстративно посадят.В назидание.
Додано: Суб 14 бер, 2020 18:53
Я категорически возмущён! Почему РПЦ молчит о коронавирусе? Что это такое - происки Сотоны или божий замысел? Где разъяснения для верующих?
Господи обнули нам долги наши якоже и мы обнуляем должников наших.
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Суб 14 бер, 2020 18:56
Ой , Добрый Вечер.
Только из магазина .
Я по прежнему настаиваю на Вашем обращении к участковому психиатру.
Он же Вам и подскажет или даст направление куда Вам надо.
Может и к кардиологу , наркологу , урологу , проктологу .
Вы же ему ВСЮ правду расскажите !
Утаивать ничего не надо.
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