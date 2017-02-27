Додано: Суб 14 бер, 2020 19:01

Одного не розумію і зрозуміти не можу-навіщо мій батько взяв з мене обіцянку, щоб я сюди заходив і переказуав його думки на протязі року після його ...

Не розумію?

Батько казав, що для нього було важливе, щоб його знання комусь перейшли, окрема мене, на цьому форумі, для нього це буле важливо.

На протязі року читаю форум і не розумію-про кого він піклувався, не розумію?



Батько казав, що головне слідкувати за руками ОВДП, і казав, що він знає куди курс спрямує і мені це знання передав і казав, що і вам.



Але я свою обіцянку ще перед батьком не виконав,ще півроку тут з вами нудьгувати.

Але одне мені не зрозуміло, чого його тут ніхто не згадує, як того, хто на 2 роки вперед про все, що відбувається вас попереджав?

Мені все одно, а от за батька якось ображають, бо він останні роки намагався те що знає донести до відвідувачів форуму, тим і жив.

А його ніхто не згадує.

Мені, як сину це дуже сумно бачити, бо мій батька, був дуже розумним і дуже добрим для всіх!

Він мені віддав телефона і каже , ти там в Польщі заходь під ніком Траст, модератор чи там хто заблокував цей нік і довелося мені їхати додому і заходити з батьківського кому на форум, бо я обіцяв йому писати на цьому форумі.

Нафіга?

Пропоную таке, якщо вам треба, щоб я тут ще півроку писав, як батько заповів, ставте плюси, як не треба то і не треба.

Не буде 50 плюсів під цим коментарем-то рахуйте, що ви мене від цієї місії звільнили-я з радістю це прийму і нарешті не буду тут писати.



Але нагадаю, для тих хто забув:

Батько казав, що влада, уклала для нової влади міну уповільненої дії-ОВДП, яка вибухнути була повинна через рік.

Тобто П...ко пам'ятаєте, який скандував-"через рік,через рік "

Хто це все зробив, за рік ,що мали і маємо?

Хлопці Зе, чи хлопці По?

Відповідь на це запитання можете побачити на табло і хлопці,яке це все зробили, були призначені при По.

Я все розповів про що прохав мій батько, ваша місія не ставити під цим опус плюси і таким чином я свою місію виконав і тут більш писати не буду.

Всім добробуту і добра!

Дякую, заздалегідь.