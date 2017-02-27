в росії немає вільної преси, тому лише ФСБ відає, що там відбувається насправді
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 14 бер, 2020 18:58
в росії немає вільної преси, тому лише ФСБ відає, що там відбувається насправді
Додано: Суб 14 бер, 2020 18:58
Трамп заявил, что США будут скупать нефть по такой цене в резервы насколько это возможно. Россия не может выйти из этой войны победителем.
Додано: Суб 14 бер, 2020 18:58
Додано: Суб 14 бер, 2020 19:01
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Одного не розумію і зрозуміти не можу-навіщо мій батько взяв з мене обіцянку, щоб я сюди заходив і переказуав його думки на протязі року після його ...
Не розумію?
Батько казав, що для нього було важливе, щоб його знання комусь перейшли, окрема мене, на цьому форумі, для нього це буле важливо.
На протязі року читаю форум і не розумію-про кого він піклувався, не розумію?
Батько казав, що головне слідкувати за руками ОВДП, і казав, що він знає куди курс спрямує і мені це знання передав і казав, що і вам.
Але я свою обіцянку ще перед батьком не виконав,ще півроку тут з вами нудьгувати.
Але одне мені не зрозуміло, чого його тут ніхто не згадує, як того, хто на 2 роки вперед про все, що відбувається вас попереджав?
Мені все одно, а от за батька якось ображають, бо він останні роки намагався те що знає донести до відвідувачів форуму, тим і жив.
А його ніхто не згадує.
Мені, як сину це дуже сумно бачити, бо мій батька, був дуже розумним і дуже добрим для всіх!
Він мені віддав телефона і каже , ти там в Польщі заходь під ніком Траст, модератор чи там хто заблокував цей нік і довелося мені їхати додому і заходити з батьківського кому на форум, бо я обіцяв йому писати на цьому форумі.
Нафіга?
Пропоную таке, якщо вам треба, щоб я тут ще півроку писав, як батько заповів, ставте плюси, як не треба то і не треба.
Не буде 50 плюсів під цим коментарем-то рахуйте, що ви мене від цієї місії звільнили-я з радістю це прийму і нарешті не буду тут писати.
Але нагадаю, для тих хто забув:
Батько казав, що влада, уклала для нової влади міну уповільненої дії-ОВДП, яка вибухнути була повинна через рік.
Тобто П...ко пам'ятаєте, який скандував-"через рік,через рік "
Хто це все зробив, за рік ,що мали і маємо?
Хлопці Зе, чи хлопці По?
Відповідь на це запитання можете побачити на табло і хлопці,яке це все зробили, були призначені при По.
Я все розповів про що прохав мій батько, ваша місія не ставити під цим опус плюси і таким чином я свою місію виконав і тут більш писати не буду.
Всім добробуту і добра!
Дякую, заздалегідь.
Додано: Суб 14 бер, 2020 19:06
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Батя не простит слабака
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Суб 14 бер, 2020 19:10
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Суб 14 бер, 2020 19:16
Давай тебя посадим, в назиданиие
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Суб 14 бер, 2020 19:23
Трамп недалекоглядний дурник. За нього США поволі втрачають повноваження правителів світу. США зазнали поразки в Сирії, Афганістані, тепер посміли обстрілювати їх в Іраку. Америку витискають з їх регіонів інтересу. Це нам, простим смертним, може здаватись, що нібито добре для Америки Трамп зробив - солдати перестануть гинути, коли заберуться з Близького Сходу, індекси бірж виросли до рекордних значень.
Але світові держави не за цими критеріями грають. Біржі можна обвалити за кілька тижнів, а солдатів так скоро не повернеш в регіони своїх інтересів. Якщо США втратять світове військове домінування, то не за горами буде й крах долара.
Проте це явно не трапиться в найближчі місяці чи рік-два. Зараз долар найкращий актив і, можливо, даремно дехто сміється з можливого паритету з євро
Додано: Суб 14 бер, 2020 19:23
Забил лося, какой лось не хочу говорить, дайте пережить эту боль)))))
Живите своим умом!
Додано: Суб 14 бер, 2020 19:25
В гривну, в гривну.
В мире нефтяная война, болячка заразная, закрытие целых отраслей экономики, схлопывание транзитного сообщения, все мировые биржи в пике уходят, нарастающий кризис.
А как известно из опыта в кризисы гривна только крепчает, и экономика украинская расцветает буйным цветом.
Так что - в гривну.
Теперь уже точно не вернусь
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