Напьешься - будешь.Яша написав:
аукцион был очень похож на разворот. на твоем месте должен был быть я, но я был на работе, не успел
*Відправлено з Чату
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 14 бер, 2020 20:06
Напьешься - будешь.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Додано: Суб 14 бер, 2020 20:08
на чартерный авиарейс
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Суб 14 бер, 2020 20:08
сейчас круто гребут. 27.2-27.4 на продажу, и не хватает.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Додано: Суб 14 бер, 2020 20:10
Панікуй-не панікуй, все одно отримаєш... !)))))
Ну от жодної, ЖОДНОЇ паніки нема!
АТБ годину тому
А на місці туалетного паперу, поставили пару рулонів паперових рушників, так як жодного іншого паперу не спостерігається!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Суб 14 бер, 2020 20:11
Re: Валютный рынок в контексте ДС
единственно жалею, что на все не зашел в пятницу. 60 коп за день - это редко бывает.
Востаннє редагувалось Proofy в Суб 14 бер, 2020 20:12, всього редагувалось 1 раз.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Додано: Суб 14 бер, 2020 20:12
Додано: Суб 14 бер, 2020 20:12
Это на новости про отставку Смолия так выросли? Не ожидал такого в субботу.
На юности в барыжнике 26.85 прием (час назад)
Востаннє редагувалось Moneta в Суб 14 бер, 2020 20:13, всього редагувалось 1 раз.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Додано: Суб 14 бер, 2020 20:13
Re: Валютный рынок в контексте ДС
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Додано: Суб 14 бер, 2020 20:15
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Просто верите, что вернемся к этим цифрам?
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Додано: Суб 14 бер, 2020 20:15
НА ЗАРАЗ, ПРО сракомийників які не вспіли,не вспіють повернутись та за мої налоги їх повернуть.
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