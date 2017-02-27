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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 43734374437543764377 ... 4380>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 8.7 5 211
23.01-23.50
0%
1
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
0%
1
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
3%
6
25.51-26.0
6%
13
26.01-26.5
9%
20
26.51-27.0
25%
53
27.01-27.5
14%
30
27.51-28.0
10%
22
выше 28
28%
60
Всього голосів : 211
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 20:06

  Яша написав:
  zzzzzz написав:Забил лося, какой лось не хочу говорить, дайте пережить эту боль)))))

аукцион был очень похож на разворот. на твоем месте должен был быть я, но я был на работе, не успел

*Відправлено з Чату
Напьешься - будешь.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 20:08

  Proofy написав:
  Дед Мороз написав:Яша может быть и пропетляет.Дадут спокойно уйти.Но Рожкову демонстративно посадят.В назидание.
Не верю!

на чартерный авиарейс :wink:
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 20:08

  vitto_ks_UA написав:Яша, и гривна есть по 26,96 ?
сейчас круто гребут. 27.2-27.4 на продажу, и не хватает.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 20:10

Панікуй-не панікуй, все одно отримаєш... !)))))

Ну от жодної, ЖОДНОЇ паніки нема!
:mrgreen: :lol: :mrgreen:
АТБ годину тому :mrgreen:
Зображення
Зображення
Зображення
А на місці туалетного паперу, поставили пару рулонів паперових рушників, так як жодного іншого паперу не спостерігається! :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 20:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

единственно жалею, что на все не зашел в пятницу. 60 коп за день - это редко бывает.
Востаннє редагувалось Proofy в Суб 14 бер, 2020 20:12, всього редагувалось 1 раз.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 20:12

  kluychkooleg написав:В стране карантин, в Киеве марш добровольцев

Дививсь вечірні новини тсн на 1+1(або г+г)так от
-25хвилин про коронавирус
-10хвилин про Вінницькі макарони
-3хвилини про марш ветеранів-добровольців
СУМНО МЛЯТЬ.!!!
сірий
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 20:12

Это на новости про отставку Смолия так выросли? Не ожидал такого в субботу.

На юности в барыжнике 26.85 прием (час назад) :shock:
Востаннє редагувалось Moneta в Суб 14 бер, 2020 20:13, всього редагувалось 1 раз.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 20:13

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Долярчик написав:Ну от жодної, ЖОДНОЇ паніки нема!
У вас как всегда что-то знают.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 20:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  orest написав:Я десь 1/6 злив по 24,9 і 24,8 і загнав на депозит під 12 брудними на пів року до липня. Поки що не переймаюся...
Просто верите, что вернемся к этим цифрам?
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 20:15

  сірий написав:
  kluychkooleg написав:В стране карантин, в Киеве марш добровольцев

Дививсь вечірні новини тсн на 1+1(або г+г)так от
-25хвилин про коронавирус
-10хвилин про Вінницькі макарони
-3хвилини про марш ветеранів-добровольців
СУМНО МЛЯТЬ.!!!

НА ЗАРАЗ, ПРО сракомийників які не вспіли,не вспіють повернутись та за мої налоги їх повернуть.
сірий
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