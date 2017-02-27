Додано: Суб 14 бер, 2020 20:11

единственно жалею, что на все не зашел в пятницу. 60 коп за день - это редко бывает.

Востаннє редагувалось Proofy в Суб 14 бер, 2020 20:12, всього редагувалось 1 раз.

"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк