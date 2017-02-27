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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 14 бер, 2020 20:18
vovan_prm написав: komp написав:
Это до одного места, нет специалистов от слова вообще, способных работать с этой аппаратурой при такой патологии.
Не преувеличивайте.
Любое сложное устройство не сложнее смартфона.
Сказал ему голосом "лечить от китайского вируса" и все. Дальше он с Гуглом синхронизируется и сам запустит нужную программу.
Меня вот только что жена поправила.
Она утверждает, что у таких аппаратов только две кнопки "ВКЛ" и "ВЫКЛ".
Монобанк - конченый недобанк :!:
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Додано: Суб 14 бер, 2020 20:18
Днем был в одном из харьковских АТБ и в "Классе", все спокойно, в АТБ народ слегка подразобрал только гречку, при мне продавцы полки догружали до полного, правда, что там сейчас делается не знаю
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
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Додано: Суб 14 бер, 2020 20:20
pesikot написав:proftpd66
Охрименко - проплаченный идиот
Достаточно того, что идиот.
Монобанк - конченый недобанк :!:
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Додано: Суб 14 бер, 2020 20:21
Proofy написав: orest написав:
Я десь 1/6 злив по 24,9 і 24,8 і загнав на депозит під 12 брудними на пів року до липня. Поки що не переймаюся...
Просто верите, что вернемся к этим цифрам?
Рано или поздно все возвращается на круги своя. Если после очередного дна в стране не будет мантии или не дай Бог ядра.
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Додано: Суб 14 бер, 2020 20:21
по фунту - я обещал паритет - коррекция , разворот на 1,1 ....
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Додано: Суб 14 бер, 2020 20:22
zzzzzz написав: pesikot написав: zzzzzz написав:
Забил лося, какой лось не хочу говорить, дайте пережить эту боль)))))
Лося ты забил, когда, против Порошенко писал
Остальное, так, брызги
Жаль что ты ничего не слышал про сменяемость первых лиц.
Вспоминать порошенко, уже муветон.
Жаль, что ты так и не понял своих высеров.
Медведчук так же ездит в РФ
Хотя ты на запчасти исходил, от якобы факты "приезда" Медведчука к Порошенко
Свинарчуки не наказаны
Сменил ? кушай лося. Но лось тощий выдался
Востаннє редагувалось pesikot
в Суб 14 бер, 2020 20:25, всього редагувалось 1 раз.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Суб 14 бер, 2020 20:23
sinus написав:
Одного не розумію і зрозуміти не можу-навіщо мій батько взяв з мене обіцянку, щоб я сюди заходив і переказуав його думки на протязі року після його ...
Не розумію?
Батько казав, що для нього було важливе, щоб його знання комусь перейшли, окрема мене, на цьому форумі, для нього це буле важливо.
На протязі року читаю форум і не розумію-про кого він піклувався, не розумію?
Батько казав, що головне слідкувати за руками ОВДП, і казав, що він знає куди курс спрямує і мені це знання передав і казав, що і вам.
Але я свою обіцянку ще перед батьком не виконав,ще півроку тут з вами нудьгувати.
Але одне мені не зрозуміло, чого його тут ніхто не згадує, як того, хто на 2 роки вперед про все, що відбувається вас попереджав?
Мені все одно, а от за батька якось ображають, бо він останні роки намагався те що знає донести до відвідувачів форуму, тим і жив.
А його ніхто не згадує.
Мені, як сину це дуже сумно бачити, бо мій батька, був дуже розумним і дуже добрим для всіх!
Він мені віддав телефона і каже , ти там в Польщі заходь під ніком Траст, модератор чи там хто заблокував цей нік і довелося мені їхати додому і заходити з батьківського кому на форум, бо я обіцяв йому писати на цьому форумі.
Нафіга?
Пропоную таке, якщо вам треба, щоб я тут ще півроку писав, як батько заповів, ставте плюси, як не треба то і не треба.
Не буде 50 плюсів під цим коментарем-то рахуйте, що ви мене від цієї місії звільнили-я з радістю це прийму і нарешті не буду тут писати.
Але нагадаю, для тих хто забув:
Батько казав, що влада, уклала для нової влади міну уповільненої дії-ОВДП, яка вибухнути була повинна через рік.
Тобто П...ко пам'ятаєте, який скандував-"через рік,через рік "
Хто це все зробив, за рік ,що мали і маємо?
Хлопці Зе, чи хлопці По?
Відповідь на це запитання можете побачити на табло і хлопці,яке це все зробили, були призначені при По.
Я все розповів про що прохав мій батько, ваша місія не ставити під цим опус плюси і таким чином я свою місію виконав і тут більш писати не буду.
Всім добробуту і добра!
Дякую, заздалегідь.
Маразм? Хвороблива уява? Чи наслідок дії коронавіруса? І батька приплів сюди, і голосування. Я в шоці.
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Додано: Суб 14 бер, 2020 20:23
sinus написав:
Одного не розумію і зрозуміти не можу-навіщо мій батько взяв з мене обіцянку, щоб я сюди заходив і переказуав його думки на протязі року після його ...
Не розумію?
Батько казав, що для нього було важливе, щоб його знання комусь перейшли, окрема мене, на цьому форумі, для нього це буле важливо.
На протязі року читаю форум і не розумію-про кого він піклувався, не розумію?
Батько казав, що головне слідкувати за руками ОВДП, і казав, що він знає куди курс спрямує і мені це знання передав і казав, що і вам.
Але я свою обіцянку ще перед батьком не виконав,ще півроку тут з вами нудьгувати.
Але одне мені не зрозуміло, чого його тут ніхто не згадує, як того, хто на 2 роки вперед про все, що відбувається вас попереджав?
Мені все одно, а от за батька якось ображають, бо він останні роки намагався те що знає донести до відвідувачів форуму, тим і жив.
А його ніхто не згадує.
Мені, як сину це дуже сумно бачити, бо мій батька, був дуже розумним і дуже добрим для всіх!
Він мені віддав телефона і каже , ти там в Польщі заходь під ніком Траст, модератор чи там хто заблокував цей нік і довелося мені їхати додому і заходити з батьківського кому на форум, бо я обіцяв йому писати на цьому форумі.
Нафіга?
Пропоную таке, якщо вам треба, щоб я тут ще півроку писав, як батько заповів, ставте плюси, як не треба то і не треба.
Не буде 50 плюсів під цим коментарем-то рахуйте, що ви мене від цієї місії звільнили-я з радістю це прийму і нарешті не буду тут писати.
Але нагадаю, для тих хто забув:
Батько казав, що влада, уклала для нової влади міну уповільненої дії-ОВДП, яка вибухнути була повинна через рік.
Тобто П...ко пам'ятаєте, який скандував-"через рік,через рік "
Хто це все зробив, за рік ,що мали і маємо?
Хлопці Зе, чи хлопці По?
Відповідь на це запитання можете побачити на табло і хлопці,яке це все зробили, були призначені при По.
Я все розповів про що прохав мій батько, ваша місія не ставити під цим опус плюси і таким чином я свою місію виконав і тут більш писати не буду.
Всім добробуту і добра!
Дякую, заздалегідь.
То розпишіть ще раз все що знаєте(що Вам батько розказав), щоб ми тут всі запам'ятали!
Ну, або просто мені в приват
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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Додано: Суб 14 бер, 2020 20:24
Долярчик
Контингент АТБ, как самый обездоленный, запаниковал первым.
В остальных супермаркетах все спокойно, всего навалом.
А вот что успешный предприниматель и мастер финансовых дел делал в АТБ - это вопрос.
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kluychkooleg
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