RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 437543764377437843794380>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 8.7 5 211
23.01-23.50
0%
1
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
0%
1
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
3%
6
25.51-26.0
6%
13
26.01-26.5
9%
20
26.51-27.0
25%
53
27.01-27.5
14%
30
27.51-28.0
10%
22
выше 28
28%
60
Всього голосів : 211
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 20:25

  kmm3 написав:Чомусь вірус досить сильно похитнув Китай, Європу, на черзі США. Росія його взагалі поки не відчула, ще й у нафтову війну вступила, яка найболячіше вдарить по компаніях США. Якщо це не співпадіння, то дуже скоро стане геть невесело


Про поширення вірусу на просторах Росії ми будемо здогадуватися лише по тому, як будуть затримувати росіян за кордоном з підозрою про інфікування, як це сталося на днях з двома русо-туристо в Ізраїлі :lol:
vovikhan1991
Аватар користувача
 
Повідомлень: 188
З нами з: 27.06.16
Подякував: 212 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 20:26

  ruvex написав:
  Proofy написав:
  orest написав:Я десь 1/6 злив по 24,9 і 24,8 і загнав на депозит під 12 брудними на пів року до липня. Поки що не переймаюся...
Просто верите, что вернемся к этим цифрам?

Рано или поздно все возвращается на круги своя. Если после очередного дна в стране не будет мантии или не дай Бог ядра.


Вы хотели написать ЕдРа?
kluychkooleg
 
Повідомлень: 265
З нами з: 30.12.19
Подякував: 9 раз.
Подякували: 75 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 20:27

  Proofy написав:
  Долярчик написав:Ну от жодної, ЖОДНОЇ паніки нема!
У вас как всегда что-то знают.

Місто розумних Долярчиків! :mrgreen: :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7755
З нами з: 19.10.15
Подякував: 506 раз.
Подякували: 522 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 20:28

  edvardd написав:по фунту - я обещал паритет - коррекция , разворот на 1,1 ....


Обіцяли паритет, але дійде тільки до 1.1? І нагору? Чи що ви мали на увазі?
change_pm
 
Повідомлень: 1031
З нами з: 03.02.16
Подякував: 14 раз.
Подякували: 241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 20:28

Долярчик
Була сьогодні в АТБ (Київ), все добре, полиці заповнені, ціни не змінилися, дещо дешевше стали овочі. Не знаю, хто там у Вас панікує...
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1501
З нами з: 07.08.09
Подякував: 358 раз.
Подякували: 396 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 20:29

  vitto_ks_UA написав:
  sinus написав:Одного не розумію і зрозуміти не можу-навіщо мій батько взяв з мене обіцянку, щоб я сюди заходив і переказуав його думки на протязі року після його ...
Не розумію?
Батько казав, що для нього було важливе, щоб його знання комусь перейшли, окрема мене, на цьому форумі, для нього це буле важливо.
На протязі року читаю форум і не розумію-про кого він піклувався, не розумію?

Батько казав, що головне слідкувати за руками ОВДП, і казав, що він знає куди курс спрямує і мені це знання передав і казав, що і вам.

Але я свою обіцянку ще перед батьком не виконав,ще півроку тут з вами нудьгувати.
Але одне мені не зрозуміло, чого його тут ніхто не згадує, як того, хто на 2 роки вперед про все, що відбувається вас попереджав?
Мені все одно, а от за батька якось ображають, бо він останні роки намагався те що знає донести до відвідувачів форуму, тим і жив.
А його ніхто не згадує.
Мені, як сину це дуже сумно бачити, бо мій батька, був дуже розумним і дуже добрим для всіх!
Він мені віддав телефона і каже , ти там в Польщі заходь під ніком Траст, модератор чи там хто заблокував цей нік і довелося мені їхати додому і заходити з батьківського кому на форум, бо я обіцяв йому писати на цьому форумі.
Нафіга?
Пропоную таке, якщо вам треба, щоб я тут ще півроку писав, як батько заповів, ставте плюси, як не треба то і не треба.
Не буде 50 плюсів під цим коментарем-то рахуйте, що ви мене від цієї місії звільнили-я з радістю це прийму і нарешті не буду тут писати.

Але нагадаю, для тих хто забув:
Батько казав, що влада, уклала для нової влади міну уповільненої дії-ОВДП, яка вибухнути була повинна через рік.
Тобто П...ко пам'ятаєте, який скандував-"через рік,через рік "
Хто це все зробив, за рік ,що мали і маємо?
Хлопці Зе, чи хлопці По?
Відповідь на це запитання можете побачити на табло і хлопці,яке це все зробили, були призначені при По.
Я все розповів про що прохав мій батько, ваша місія не ставити під цим опус плюси і таким чином я свою місію виконав і тут більш писати не буду.
Всім добробуту і добра!
Дякую, заздалегідь.


Зображення

Здравствуйте, 237 раз поблагодарили, это ли Вам не благодарность? Разве какие то плюсики и цифры могут для Вас что значить. :!:

Для нас обитателей Данного форума они ничего, а Дяде Саше - спасибо. Мне форум с 2008 года как ориентир был. И сейчас есть. :roll:

Вас теж вітаю, але ви не зрозуміли про що я.
Це ж подяка не мені, це акаунт мого батька.

Я жив собі у Польщі вже 4 роки, по праці, по візі, батько був рантьє і непогано в Україні себе відчував, але раптом захворів.
Я до нього багато разів приїзджав і коли приїхав в останій раз він попрохав, щоб я рік з його аккаунту писав тут по його зошитам.
Це було для нього чомусь важливо дуже- як може для когось щось ще.

Мені ж це зовсім не цікаво тут писати, тим паче я не маю ніякого інтересу це робити, і я в тому, що написано нічого не розумію, але ж, як я не можу виконати останнього прохання Батька?

Ну як?

Тобто мені нічого тут не треба -плюсів чи подяк, мені треба щоб ви мене морально звільнили від того, щоб я тут більше не писав, бо мені це не потрібно, а плюси, я попрохав не для себе,а для батька, ну тобто чим їх буде більше, тим у мене совість буде чистіше, що я перед ним його прохання виконав.
Сподіваюсь на порозуміння.

П.С. В його зошитах було написано курс 36, ще в минулому році.
І він написав, що якщо взимку такого курсу не станиться, то к 28 додавай кожен рік 20%.
sinus
1
 
Повідомлень: 744
З нами з: 06.11.17
Подякував: 15 раз.
Подякували: 245 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 20:29

  zzzzzz написав:Забил лося, какой лось не хочу говорить, дайте пережить эту боль)))))

зато кому-то вчера помог. уже плюс в карму.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 14451
З нами з: 09.10.08
Подякував: 1930 раз.
Подякували: 4228 раз.
 
Профіль
5
2
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 20:30

  kluychkooleg написав:Долярчик
Контингент АТБ, как самый обездоленный, запаниковал первым.
В остальных супермаркетах все спокойно, всего навалом.
А вот что успешный предприниматель и мастер финансовых дел делал в АТБ - это вопрос.

Я, як знав, що буде така підколка - то сфоткав і Сільпо! :lol:
Зображення
Зображення
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7755
З нами з: 19.10.15
Подякував: 506 раз.
Подякували: 522 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 20:32

В посте Долярчика хорошо сочетаются фотографии и подпись :mrgreen:
Чому бідний? - Тому що дурний
Starikan
2
 
Повідомлень: 16896
З нами з: 12.10.11
Подякував: 1753 раз.
Подякували: 2622 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 20:33

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Смолія прибирати треба, оскільки з ним ні внутрішні ні зовнішні проблеми ІВК не вирішаться. Крім того, для бюджету і втримання країни необхідні ОВДП і не просте перепозичення, а в плюс. Тема відпрацьована, вигідна, і беня і авакян не проти вмочити дзьоб. Але знову ж, потрібні свої люди в НБУ. Плюс треба курс і відсотки підтягнути...
Також, цікавий курс треба і для зливу під приватизацію. Але чи буде 30 і вище, тим більше, при обмеженнях і заборонах в банках з депозитами?
Хто тоді буде викупляти бені і компанії мільярди по 30? Імпортери? Так імпорт всихається, тим більше великий (газ, вугілля) не потрібний. НБУ для повернення зовнішніх боргів? А як же незалежність регулятора?
Є багато над чим задуматися, але після 27 а тим більше 28 можна шукати точау виходу...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
Аватар користувача
10

Форумчанин року
 
Повідомлень: 3567
З нами з: 10.03.14
Подякував: 2195 раз.
Подякували: 3138 раз.
 
Профіль
2
4
15
  #<1 ... 437543764377437843794380>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Alhimik, Oleg_Sa, холява, Дед Мороз і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1711, 1712, 1713
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
17120 2151156
Переглянути останнє повідомлення
Суб 14 бер, 2020 20:08
Vitaka
Валютный рынок в мире 1 ... 682, 683, 684
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6830 1525134
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 бер, 2020 20:01
ЛОБ
История украинской экономики в валютном контексте 1, 2, 3, 4
vovan_prm » Чет 20 лют, 2020 12:58
31 1511
Переглянути останнє повідомлення
Чет 20 лют, 2020 19:05
sesk

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (15680)
14.03.2020 20:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.