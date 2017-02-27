Про поширення вірусу на просторах Росії ми будемо здогадуватися лише по тому, як будуть затримувати росіян за кордоном з підозрою про інфікування, як це сталося на днях з двома русо-туристо в Ізраїлі
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 14 бер, 2020 20:25
Про поширення вірусу на просторах Росії ми будемо здогадуватися лише по тому, як будуть затримувати росіян за кордоном з підозрою про інфікування, як це сталося на днях з двома русо-туристо в Ізраїлі
Додано: Суб 14 бер, 2020 20:26
Вы хотели написать ЕдРа?
Додано: Суб 14 бер, 2020 20:27
Місто розумних Долярчиків!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Суб 14 бер, 2020 20:28
Додано: Суб 14 бер, 2020 20:28
Долярчик
Була сьогодні в АТБ (Київ), все добре, полиці заповнені, ціни не змінилися, дещо дешевше стали овочі. Не знаю, хто там у Вас панікує...
Додано: Суб 14 бер, 2020 20:29
Вас теж вітаю, але ви не зрозуміли про що я.
Це ж подяка не мені, це акаунт мого батька.
Я жив собі у Польщі вже 4 роки, по праці, по візі, батько був рантьє і непогано в Україні себе відчував, але раптом захворів.
Я до нього багато разів приїзджав і коли приїхав в останій раз він попрохав, щоб я рік з його аккаунту писав тут по його зошитам.
Це було для нього чомусь важливо дуже- як може для когось щось ще.
Мені ж це зовсім не цікаво тут писати, тим паче я не маю ніякого інтересу це робити, і я в тому, що написано нічого не розумію, але ж, як я не можу виконати останнього прохання Батька?
Ну як?
Тобто мені нічого тут не треба -плюсів чи подяк, мені треба щоб ви мене морально звільнили від того, щоб я тут більше не писав, бо мені це не потрібно, а плюси, я попрохав не для себе,а для батька, ну тобто чим їх буде більше, тим у мене совість буде чистіше, що я перед ним його прохання виконав.
Сподіваюсь на порозуміння.
П.С. В його зошитах було написано курс 36, ще в минулому році.
І він написав, що якщо взимку такого курсу не станиться, то к 28 додавай кожен рік 20%.
Додано: Суб 14 бер, 2020 20:29
зато кому-то вчера помог. уже плюс в карму.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Суб 14 бер, 2020 20:30
Я, як знав, що буде така підколка - то сфоткав і Сільпо!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Суб 14 бер, 2020 20:32
В посте Долярчика хорошо сочетаются фотографии и подпись
Чому бідний? - Тому що дурний
Додано: Суб 14 бер, 2020 20:33
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Смолія прибирати треба, оскільки з ним ні внутрішні ні зовнішні проблеми ІВК не вирішаться. Крім того, для бюджету і втримання країни необхідні ОВДП і не просте перепозичення, а в плюс. Тема відпрацьована, вигідна, і беня і авакян не проти вмочити дзьоб. Але знову ж, потрібні свої люди в НБУ. Плюс треба курс і відсотки підтягнути...
Також, цікавий курс треба і для зливу під приватизацію. Але чи буде 30 і вище, тим більше, при обмеженнях і заборонах в банках з депозитами?
Хто тоді буде викупляти бені і компанії мільярди по 30? Імпортери? Так імпорт всихається, тим більше великий (газ, вугілля) не потрібний. НБУ для повернення зовнішніх боргів? А як же незалежність регулятора?
Є багато над чим задуматися, але після 27 а тим більше 28 можна шукати точау виходу...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
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