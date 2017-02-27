это и имел...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 14 бер, 2020 20:36
Додано: Суб 14 бер, 2020 20:38
я скупаюсь в АТБ, он в 3х шагах, до Варуса и Сильпа пилить и пилить, ну и на рынке...
и шо?
Додано: Суб 14 бер, 2020 20:40
Вы не верите в гривну?
Теперь уже точно не вернусь
Додано: Суб 14 бер, 2020 20:41
Додано: Суб 14 бер, 2020 20:41
Как-то странно... после того как доллар полетел ракетой вверх, цены на продукты внезапно стали... дешеветь... Например яйца на 2 грн за последние дни подешевели, другие продукты тоже со скидками продают.
Кстати ажиотажа в супермаркетах не заметил. Та-же гречка лежит, практически никто не берёт. А вот туалетную бумагу действительно зачем-то гребут.
Додано: Суб 14 бер, 2020 20:42
Я был в новой почте, пришла пенсионерка. Грипом.
2-3 дня слабость, жру витамин С в порошке и какие-то другой (Аскорбил пальмитат»).
...Держусь.
Могу продать Вам через ОЛХ
Препарат «Аскорбил пальмитат» от NOW представляет собой стабильную форму аскорбиновой кислоты или витамина С. Аскорбил пальмитат хорошо растворяется в воде и жире, и подобная двойная растворимость позволяет включать его в клеточную мембрану, где он помогает защищать клетку от окислительных повреждений. Помимо антиоксидантных свойств витамина С, это вещество лучше проникает через гематоэнцефалический барьер, распространяя свою антиоксидантную защиту на мозг и нервную систему.
Востаннє редагувалось proftpd66 в Суб 14 бер, 2020 20:45, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 14 бер, 2020 20:43
Ну как-то убого там все выглядит по сравнению с другими.
Особенно с Le Silpо.
И контингент там обычно ошивается своеобразный.
Я раз зашел и больше желания не было.
А так на здоровье.
Додано: Суб 14 бер, 2020 20:43
Shram я верю в то,что после селедочки и молока,вам полегчает.И вы здраво оцените происходящее.
Додано: Суб 14 бер, 2020 20:44
Додано: Суб 14 бер, 2020 20:45
Используют методом наматывания вместо отсутствующих масок.
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