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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 43764377437843794380>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 8.7 5 211
23.01-23.50
0%
1
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
0%
1
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
3%
6
25.51-26.0
6%
13
26.01-26.5
9%
20
26.51-27.0
25%
53
27.01-27.5
14%
30
27.51-28.0
10%
22
выше 28
28%
60
Всього голосів : 211
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 20:36

  change_pm написав:
  edvardd написав:по фунту - я обещал паритет - коррекция , разворот на 1,1 ....


Обіцяли паритет, але дійде тільки до 1.1? І нагору? Чи що ви мали на увазі?

это и имел...
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 20:38

  kluychkooleg написав:Долярчик
Контингент АТБ, как самый обездоленный, запаниковал первым.
В остальных супермаркетах все спокойно, всего навалом.
А вот что успешный предприниматель и мастер финансовых дел делал в АТБ - это вопрос.

я скупаюсь в АТБ, он в 3х шагах, до Варуса и Сильпа пилить и пилить, ну и на рынке...
и шо?
edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 20:40

  Дед Мороз написав:
  Shram написав:
  unicdima написав:в общем я такой же как ты эксперт, тоже излишки есть и думаю - покупать или ждать :D


В гривну, в гривну.
В мире нефтяная война, болячка заразная, закрытие целых отраслей экономики, схлопывание транзитного сообщения, все мировые биржи в пике уходят, нарастающий кризис.
А как известно из опыта в кризисы гривна только крепчает, и экономика украинская расцветает буйным цветом.
Так что - в гривну.

На ночь селедочку с молоком.Полегчает.


Вы не верите в гривну?
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 20:41

  zzzzzz написав:Забил лося, какой лось не хочу говорить, дайте пережить эту боль)))))

Вам адреналина не хватает?
То, на чём Вы планировали сыграть - в Украине не работает))
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 20:41

Как-то странно... после того как доллар полетел ракетой вверх, цены на продукты внезапно стали... дешеветь... Например яйца на 2 грн за последние дни подешевели, другие продукты тоже со скидками продают. :?

Кстати ажиотажа в супермаркетах не заметил. Та-же гречка лежит, практически никто не берёт. А вот туалетную бумагу действительно зачем-то гребут. :D
Амвросий
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 20:42

Я был в новой почте, пришла пенсионерка. Грипом.

2-3 дня слабость, жру витамин С в порошке и какие-то другой (Аскорбил пальмитат»).
...Держусь.

Могу продать Вам через ОЛХ :)

Препарат «Аскорбил пальмитат» от NOW представляет собой стабильную форму аскорбиновой кислоты или витамина С. Аскорбил пальмитат хорошо растворяется в воде и жире, и подобная двойная растворимость позволяет включать его в клеточную мембрану, где он помогает защищать клетку от окислительных повреждений. Помимо антиоксидантных свойств витамина С, это вещество лучше проникает через гематоэнцефалический барьер, распространяя свою антиоксидантную защиту на мозг и нервную систему.
Востаннє редагувалось proftpd66 в Суб 14 бер, 2020 20:45, всього редагувалось 1 раз.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 20:43

  edvardd написав:
  kluychkooleg написав:Долярчик
Контингент АТБ, как самый обездоленный, запаниковал первым.
В остальных супермаркетах все спокойно, всего навалом.
А вот что успешный предприниматель и мастер финансовых дел делал в АТБ - это вопрос.

я скупаюсь в АТБ, он в 3х шагах, до Варуса и Сильпа пилить и пилить, ну и на рынке...
и шо?


Ну как-то убого там все выглядит по сравнению с другими.
Особенно с Le Silpо.
И контингент там обычно ошивается своеобразный.
Я раз зашел и больше желания не было.
А так на здоровье.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 20:43

Shram я верю в то,что после селедочки и молока,вам полегчает.И вы здраво оцените происходящее.
Дед Мороз
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 20:44

  Sinbad777 написав:zzzzzz
В гривну вышли? Смело :D

Слился рано уважаемый zzzzzz , по 26. Надо было ещё подождать, по 27 хотябы сливать.
Oleg_Sa
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 20:45

  Амвросий написав:Кстати ажиотажа в супермаркетах не заметил. Та-же гречка лежит, практически никто не берёт. А вот туалетную бумагу действительно зачем-то гребут. :D

Используют методом наматывания вместо отсутствующих масок.
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