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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4377437843794380>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 8.7 5 211
23.01-23.50
0%
1
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
0%
1
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
3%
6
25.51-26.0
6%
13
26.01-26.5
9%
20
26.51-27.0
25%
53
27.01-27.5
14%
30
27.51-28.0
10%
22
выше 28
28%
60
Всього голосів : 211
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 20:46

  UA написав:
  zzzzzz написав:Забил лося, какой лось не хочу говорить, дайте пережить эту боль)))))

Вам адреналина не хватает?
То, на чём Вы планировали сыграть - в Украине не работает))


Еще как работает.
Просто сейчас не тот случай.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 20:47

  edvardd написав:
  change_pm написав:
  edvardd написав:по фунту - я обещал паритет - коррекция , разворот на 1,1 ....


Обіцяли паритет, але дійде тільки до 1.1? І нагору? Чи що ви мали на увазі?

это и имел...


Супер! Дякую! Коли це може відбутись?

зі. При 1.1 повністю переведу $ в фунт.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 20:50

  Oleg_Sa написав:Слился рано уважаемый zzzzzz , по 26. Надо было ещё подождать, по 27 хотябы сливать.

ппц какой умный завтра

*Відправлено з Чату
Яша
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 20:52

  Oleg_Sa написав:
  Sinbad777 написав:zzzzzz
В гривну вышли? Смело :D

Слился рано уважаемый zzzzzz , по 26. Надо было ещё подождать, по 27 хотябы сливать.

Сам планировал сливать по 27,но передумал.Яша гарантии не даёт.Так что хз что будет.
Дед Мороз
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 20:52

  kluychkooleg написав:
  edvardd написав:
  kluychkooleg написав:Долярчик
Контингент АТБ, как самый обездоленный, запаниковал первым.
В остальных супермаркетах все спокойно, всего навалом.
А вот что успешный предприниматель и мастер финансовых дел делал в АТБ - это вопрос.

я скупаюсь в АТБ, он в 3х шагах, до Варуса и Сильпа пилить и пилить, ну и на рынке...
и шо?


Ну как-то убого там все выглядит по сравнению с другими.
Особенно с Le Silpо.
И контингент там обычно ошивается своеобразный.
Я раз зашел и больше желания не было.
А так на здоровье.

В моём случае Сильпо выглядит убого, а в АТБ недавно чёрный ремонт сделали, правда ассортимент уменьшился, зато между рядами можно на машине ездить...
edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 20:54

  edvardd написав:
  change_pm написав:
  edvardd написав:по фунту - я обещал паритет - коррекция , разворот на 1,1 ....


Обіцяли паритет, але дійде тільки до 1.1? І нагору? Чи що ви мали на увазі?

это и имел...


Супер! Дякую! Коли це може відбутись?

зі. При 1.1 повністю переведу $ в фунт.[/quote]


май-июнь, но то такое...по срокам...
edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 20:55

мне вообще кажется слится по 30 это будет такой же ошибкой как слится по 12.

все только начинается имхо :D
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 20:56

  edvardd написав:В моём случае Сильпо выглядит убого, а в АТБ недавно чёрный ремонт сделали, правда ассортимент уменьшился, зато между рядами можно на машине ездить...


Удобно во время эпидемии - заехал на машине и только пальцем из-за закрытого стекла показываешь работникам, что в багажник складывать.
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 20:57

  proftpd66 написав:Я был в новой почте, пришла пенсионерка. Грипом.

2-3 дня слабость, жру витамин С в порошке и какие-то другой (Аскорбил пальмитат»).
...Держусь.

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"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 20:58

  change_pm написав:
Супер! Дякую! Коли це може відбутись?

зі. При 1.1 повністю переведу $ в фунт.


По фунту спред конский.
kluychkooleg
 
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