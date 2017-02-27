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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 14 бер, 2020 20:46
UA написав: zzzzzz написав:
Забил лося, какой лось не хочу говорить, дайте пережить эту боль)))))
Вам адреналина не хватает?
То, на чём Вы планировали сыграть - в Украине не работает))
Еще как работает.
Просто сейчас не тот случай.
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kluychkooleg
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Додано: Суб 14 бер, 2020 20:47
edvardd написав: change_pm написав: edvardd написав:
по фунту - я обещал паритет - коррекция , разворот на 1,1 ....
Обіцяли паритет, але дійде тільки до 1.1? І нагору? Чи що ви мали на увазі?
это и имел...
Супер! Дякую! Коли це може відбутись?
зі. При 1.1 повністю переведу $ в фунт.
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change_pm
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Додано: Суб 14 бер, 2020 20:50
Oleg_Sa написав:
Слился рано уважаемый zzzzzz , по 26. Надо было ещё подождать, по 27 хотябы сливать.
ппц какой умный завтра*Відправлено з Чату
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Яша
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Додано: Суб 14 бер, 2020 20:52
kluychkooleg написав: edvardd написав: kluychkooleg написав:Долярчик
Контингент АТБ, как самый обездоленный, запаниковал первым.
В остальных супермаркетах все спокойно, всего навалом.
А вот что успешный предприниматель и мастер финансовых дел делал в АТБ - это вопрос.
я скупаюсь в АТБ, он в 3х шагах, до Варуса и Сильпа пилить и пилить, ну и на рынке...
и шо?
Ну как-то убого там все выглядит по сравнению с другими.
Особенно с Le Silpо.
И контингент там обычно ошивается своеобразный.
Я раз зашел и больше желания не было.
А так на здоровье.
В моём случае Сильпо выглядит убого, а в АТБ недавно чёрный ремонт сделали, правда ассортимент уменьшился, зато между рядами можно на машине ездить...
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edvardd
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Додано: Суб 14 бер, 2020 20:54
edvardd написав: change_pm написав: edvardd написав:
по фунту - я обещал паритет - коррекция , разворот на 1,1 ....
Обіцяли паритет, але дійде тільки до 1.1? І нагору? Чи що ви мали на увазі?
это и имел...
Супер! Дякую! Коли це може відбутись?
зі. При 1.1 повністю переведу $ в фунт.[/quote]
май-июнь, но то такое...по срокам...
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edvardd
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Додано: Суб 14 бер, 2020 20:55
мне вообще кажется слится по 30 это будет такой же ошибкой как слится по 12.
все только начинается имхо
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Додано: Суб 14 бер, 2020 20:56
edvardd написав:
В моём случае Сильпо выглядит убого, а в АТБ недавно чёрный ремонт сделали, правда ассортимент уменьшился, зато между рядами можно на машине ездить...
Удобно во время эпидемии - заехал на машине и только пальцем из-за закрытого стекла показываешь работникам, что в багажник складывать.
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kluychkooleg
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Додано: Суб 14 бер, 2020 20:57
proftpd66 написав:
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Proofy
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Додано: Суб 14 бер, 2020 20:58
change_pm написав:
Супер! Дякую! Коли це може відбутись?
зі. При 1.1 повністю переведу $ в фунт.
По фунту спред конский.
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kluychkooleg
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