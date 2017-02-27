Да. Сколько бы тут не писали, никто не может сейчас предсказать, что будет в ближайшие месяцы. Неопределенность на мировых рынках помноженная на нашу специфику дает равновероятность практически любого исхода, разве что кроме гривны по 23.
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 14 бер, 2020 21:35
Да. Сколько бы тут не писали, никто не может сейчас предсказать, что будет в ближайшие месяцы. Неопределенность на мировых рынках помноженная на нашу специфику дает равновероятность практически любого исхода, разве что кроме гривны по 23.
Додано: Суб 14 бер, 2020 21:39
Какой "угадать максимум", вы о чем вообще?!
Крупнейшие экономики мира начали замедляться, начинает падать потребление (продукты не в счет); ВВП штатов и ЕС за 2/3 квартал будут ,мягко говоря, удручающие.
Через месяц у нас будет то, что сейчас в Италии.
Думаю ближайших 1-2 года большинству населения нашего придется вспомнить 90е года по уровню выжывания (
Додано: Суб 14 бер, 2020 21:40
Додано: Суб 14 бер, 2020 21:44
Сумніваюсь, що це впливає на попит зеленого.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Суб 14 бер, 2020 21:45
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Планы Путин не скрывает: полностью уничтожить Украину
имхо он захватит Украину до конца 2020 года
ни Европа ни США пальцем не пошевелят в защиту Украины
и вы ещё в гривне - да вы все просто хуже дошкольнят
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 14 бер, 2020 21:47, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Суб 14 бер, 2020 21:46
Re: Валютный рынок в контексте ДС
не будет такого. тогда не было частного бизнеса и не было импорта
теперь почти нет государственного бизнеса и что угодно привезут хоть из Австралии
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Суб 14 бер, 2020 21:46
Re: Валютный рынок в контексте ДС
В Минске не принято ни одного решения, какой там может быть драйвер.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Суб 14 бер, 2020 21:46
Цілком може. Якщо проукраїнським громадянам якимось дивом не вдасться змінити поточний хід подій, то всю Україну чекає доля лднр і бізнес має бути готовий до приходу бібізян з автоматами в свої офіси і прощавання з ЄС
Додано: Суб 14 бер, 2020 21:48
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Через пару місяців знімуть карантин, сонечко пригріє, і до осіні про коронавірус можна буде забути.
В нас вже не буде такого обвалу експорту, як в 2015 чи дев'яності, тому і не буде фінансового апокаліпсісу.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Суб 14 бер, 2020 21:49
Что-то у меня ощущение, что еще пару недель, и о валюте уже никто писать не будет.
Будет не до нее.
|