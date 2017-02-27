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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 438043814382438343844385>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 8.7 5 212
23.01-23.50
0%
1
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
0%
1
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
3%
6
25.51-26.0
6%
13
26.01-26.5
9%
20
26.51-27.0
25%
53
27.01-27.5
14%
30
27.51-28.0
11%
23
выше 28
28%
60
Всього голосів : 212
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 21:35

  lapay написав:
  Vlad442 написав:При таких спредах обменок играться на курсе себе дороже, даже если угадал.

Згоден. Проблема в тому, щоб вгадати максимум, а це практично неможливо.

Да. Сколько бы тут не писали, никто не может сейчас предсказать, что будет в ближайшие месяцы. Неопределенность на мировых рынках помноженная на нашу специфику дает равновероятность практически любого исхода, разве что кроме гривны по 23.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 21:39

Какой "угадать максимум", вы о чем вообще?!

Крупнейшие экономики мира начали замедляться, начинает падать потребление (продукты не в счет); ВВП штатов и ЕС за 2/3 квартал будут ,мягко говоря, удручающие.

Через месяц у нас будет то, что сейчас в Италии.

Думаю ближайших 1-2 года большинству населения нашего придется вспомнить 90е года по уровню выжывания (
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 21:40

  lapay написав:
  Oleg_Sa написав:Или наоборот- мб до значно вищого нала.

Драйвера немає. На вихідних нічого нового не трапилось, крім того, що в людей з'явився час побігати по обмінках.


Фактична мінська капітуляція зеленського-єрмака - не може розцінюватись як драйвер?
V2
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 21:44

  V2 написав:Фактична мінська капітуляція зеленського-єрмака - не може розцінюватись як драйвер?

Сумніваюсь, що це впливає на попит зеленого.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 21:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Планы Путин не скрывает: полностью уничтожить Украину
имхо он захватит Украину до конца 2020 года
ни Европа ни США пальцем не пошевелят в защиту Украины
и вы ещё в гривне - да вы все просто хуже дошкольнят
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 14 бер, 2020 21:47, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 21:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Xenon написав:Думаю ближайших 1-2 года большинству населения нашего придется вспомнить 90е года по уровню выжывания (

не будет такого. тогда не было частного бизнеса и не было импорта
теперь почти нет государственного бизнеса и что угодно привезут хоть из Австралии
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 21:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

V2 написав:
  lapay написав:Драйвера немає. На вихідних нічого нового не трапилось, крім того, що в людей з'явився час побігати по обмінках.


Фактична мінська капітуляція зеленського-єрмака - не може розцінюватись як драйвер?


В Минске не принято ни одного решения, какой там может быть драйвер.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 21:46

  V2 написав:
  lapay написав:
  Oleg_Sa написав:Или наоборот- мб до значно вищого нала.

Драйвера немає. На вихідних нічого нового не трапилось, крім того, що в людей з'явився час побігати по обмінках.


Фактична мінська капітуляція зеленського-єрмака - не може розцінюватись як драйвер?


Цілком може. Якщо проукраїнським громадянам якимось дивом не вдасться змінити поточний хід подій, то всю Україну чекає доля лднр і бізнес має бути готовий до приходу бібізян з автоматами в свої офіси і прощавання з ЄС
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 21:48

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Xenon написав:Через месяц у нас будет то, что сейчас в Италии.

Думаю ближайших 1-2 года большинству населения нашего придется вспомнить 90е года по уровню выжывания (

Через пару місяців знімуть карантин, сонечко пригріє, і до осіні про коронавірус можна буде забути.
В нас вже не буде такого обвалу експорту, як в 2015 чи дев'яності, тому і не буде фінансового апокаліпсісу.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 21:49

Что-то у меня ощущение, что еще пару недель, и о валюте уже никто писать не будет.
Будет не до нее.
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