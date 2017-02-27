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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 43814382438343844385>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 8.7 5 212
23.01-23.50
0%
1
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
0%
1
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
3%
6
25.51-26.0
6%
13
26.01-26.5
9%
20
26.51-27.0
25%
53
27.01-27.5
14%
30
27.51-28.0
11%
23
выше 28
28%
60
Всього голосів : 212
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 21:50

  Qwerty написав:
  zzzzzz написав:Не знаю. Сливать по 26 когда межбанк 25,84....

Да надо было вчера вечером по 26,50 продавать, но очконул.

тільки що проїжджав мимо однієї обмінки, яка вчора світила 26,65 на 26,65, на зараз 27,00 на 27,20... Так, що ви нічого не втратили!

В Києві ви по 27 не продасте.
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 21:51

Yuri_61
Вы же еще 3 дня назад сами были в гривне, и рассказывали как вы купить по более низкому курсу
Sinbad777
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 21:51

  proftpd66 написав:
  freeze написав:Дословно Комаровский сказал - от приема таблетированного витамина С только камни в почках


У меня в порошке, он быстро растворяется. Он не идет далеко.

а ты думал камни от нерастворившегося в желудке? :D
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 21:52

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Expert100500 написав:Якщо проукраїнським громадянам якимось дивом не вдасться змінити поточний хід подій, то всю Україну чекає доля лднр і бізнес має бути готовий до приходу бібізян з автоматами в свої офіси і прощавання з ЄС

Бібізянам, спочатку, треба наших хлопців в окопах пройти, і їх там навіть Зеля з Беней не проведуть.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 21:57

  Sinbad777 написав:Yuri_61
Вы же еще 3 дня назад сами были в гривне, и рассказывали как вы купить по более низкому курсу


По видимому ,это кто то из платных тролей .
Любого другого человека уже бы забанили на всегда .
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 21:57

  Дед Мороз написав:
  Oleg_Sa написав:
  Sinbad777 написав:zzzzzz
В гривну вышли? Смело :D

Слился рано уважаемый zzzzzz , по 26. Надо было ещё подождать, по 27 хотябы сливать.

Сам планировал сливать по 27,но передумал.Яша гарантии не даёт.Так что хз что будет.

Вот зачем выпрыгивать из поезда,который только набирает ход?
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 21:59

  lapay написав:
  Expert100500 написав:Якщо проукраїнським громадянам якимось дивом не вдасться змінити поточний хід подій, то всю Україну чекає доля лднр і бізнес має бути готовий до приходу бібізян з автоматами в свої офіси і прощавання з ЄС

Бібізянам, спочатку, треба наших хлопців в окопах пройти, і їх там навіть Зеля з Беней не проведуть.


ви мабуть новин не читаєте. В армії зараз одні скорочення і обрізання бюджетів. Скоро вона буде деморалізована і неефективна, як на початку 2014
Expert100500
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 22:03

  Serg-ik написав:
  Xenon написав:Думаю ближайших 1-2 года большинству населения нашего придется вспомнить 90е года по уровню выжывания (

не будет такого. тогда не было частного бизнеса и не было импорта
теперь почти нет государственного бизнеса и что угодно привезут хоть из Австралии

вся логистика скоро рухнет, откуда привезут?
edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 22:04

Присоединюсь к супермаркет-челлендж :)
Был в Le Silpo только что, все на месте и как обычно, разве что все хлебобулочные изделия индивидуально запаивать в пленку стали (что правильно), да ананасов не подвезли новых. По громкой связи объявляют, что мол гречка заботливо и в достатке разложена по полкам :)
Востаннє редагувалось nebiros в Суб 14 бер, 2020 22:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 22:04

  Expert100500 написав:
  lapay написав:
  Expert100500 написав:Якщо проукраїнським громадянам якимось дивом не вдасться змінити поточний хід подій, то всю Україну чекає доля лднр і бізнес має бути готовий до приходу бібізян з автоматами в свої офіси і прощавання з ЄС

Бібізянам, спочатку, треба наших хлопців в окопах пройти, і їх там навіть Зеля з Беней не проведуть.


ви мабуть новин не читаєте. В армії зараз одні скорочення і обрізання бюджетів. Скоро вона буде деморалізована і неефективна, як на початку 2014

бюджет МО на 2020 рік на 30млрд більше ніж 2019 але у порохоботів це називається скороченням :D
брешуть завжди
unicdima
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