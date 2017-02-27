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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 14 бер, 2020 22:04
Франция с завтрашнего дня останавливает всю внутреннюю торговлю и сферу услуг, кроме аптек и продмагов.
Израиль с завтрашнего дня останавливает всю сферу услуг.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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freeze
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Додано: Суб 14 бер, 2020 22:06
edvardd написав: Serg-ik написав: Xenon написав:
Думаю ближайших 1-2 года большинству населения нашего придется вспомнить 90е года по уровню выжывания (
не будет такого. тогда не было частного бизнеса и не было импорта
теперь почти нет государственного бизнеса и что угодно привезут хоть из Австралии
вся логистика скоро рухнет, откуда привезут?
вантажні перевезення це не чіпає.
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unicdima
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Додано: Суб 14 бер, 2020 22:09
холява написав: Sinbad777 написав:Yuri_61
Вы же еще 3 дня назад сами были в гривне, и рассказывали как вы купить по более низкому курсу
По видимому ,это кто то из платных тролей .
Любого другого человека уже бы забанили на всегда .
Я взагалі вважаю що 61 та долярчик,це один паціент з двома ніками.
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wolf1
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Додано: Суб 14 бер, 2020 22:10
freeze написав:
Франция с завтрашнего дня останавливает всю внутреннюю торговлю и сферу услуг, кроме аптек и продмагов.
Израиль с завтрашнего дня останавливает всю сферу услуг.
Банки там будут работать?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Вкладчик1234
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Додано: Суб 14 бер, 2020 22:11
сірий написав:
берут максимум 25.90-ГРИВНЫ НЕТ.
НЕ ВЫДЕРЖАЛА ДУША ПОЭТА. СЛИЛСЯ.
Ну шо ж, наші співчуття! Сьогодні увечері бачив обмінку з прийомом 27,00!Навіть не зупинився, щоб злити щось, навіщо комусь дарувати гроші на рівному місці! Я не поет, а прозаїк!
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Додано: Суб 14 бер, 2020 22:13
Qwerty написав: сірий написав:
берут максимум 25.90-ГРИВНЫ НЕТ.
НЕ ВЫДЕРЖАЛА ДУША ПОЭТА. СЛИЛСЯ.
Ну шо ж, наші співчуття! Сьогодні увечері бачив обмінку з прийомом 27,00!Навіть не зупинився, щоб злити щось, навіщо комусь дарувати гроші на рівному місці! Я не поет, а прозаїк!
люди продати по 27 не можуть, а він прийом по 27 бачив
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unicdima
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Додано: Суб 14 бер, 2020 22:13
Вкладчик1234 написав: freeze написав:
Франция с завтрашнего дня останавливает всю внутреннюю торговлю и сферу услуг, кроме аптек и продмагов.
Израиль с завтрашнего дня останавливает всю сферу услуг.
Банки там будут работать?
Банки работают.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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freeze
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Додано: Суб 14 бер, 2020 22:14
wolf1 Вован во Львове,ксюхан в Харькове
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Додано: Суб 14 бер, 2020 22:20
unicdima написав: Expert100500 написав: lapay написав:
ви мабуть новин не читаєте. В армії зараз одні скорочення і обрізання бюджетів. Скоро вона буде деморалізована і неефективна, як на початку 2014
бюджет МО на 2020 рік на 30млрд більше ніж 2019 але у порохоботів це називається скороченням
брешуть завжди
2019:
Потреба - 112 млрд
Бюджет - 103 млрд
2020:
Потреба - 220 млрд
Бюджет - 135 млрд
Тобто потреби МО стали фінансуватися на 33% гірше
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Додано: Суб 14 бер, 2020 22:20
холява написав: proftpd66 написав: freeze написав:
Дословно Комаровский сказал - от приема таблетированного витамина С только камни в почках
У меня в порошке, он быстро растворяется. Он не идет далеко.
Правда ?
Вы слышали о химических реакциях ?
Или почему в Трускавце советуют пить воду по сто грамм ?
А Вы видели в Трускавце сколько объявлений от урологов ?
принял 2 вида, в капсулах палмитат и кристализированный витамин С. Мозг начал работать как в молодости. Как буд-то 30грамм спирта выпил.
Могу посоветовать Перуанскую Маку. Это растение как хрен растет в Перу. Есть 60 капсул по 100грн у меня. Самый луший из всех.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Ukreximbank или смерть!
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