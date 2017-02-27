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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4382438343844385>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 8.7 5 212
23.01-23.50
0%
1
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
0%
1
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
3%
6
25.51-26.0
6%
13
26.01-26.5
9%
20
26.51-27.0
25%
53
27.01-27.5
14%
30
27.51-28.0
11%
23
выше 28
28%
60
Всього голосів : 212
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 22:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Франция с завтрашнего дня останавливает всю внутреннюю торговлю и сферу услуг, кроме аптек и продмагов.
Израиль с завтрашнего дня останавливает всю сферу услуг.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 22:06

  edvardd написав:
  Serg-ik написав:
  Xenon написав:Думаю ближайших 1-2 года большинству населения нашего придется вспомнить 90е года по уровню выжывания (

не будет такого. тогда не было частного бизнеса и не было импорта
теперь почти нет государственного бизнеса и что угодно привезут хоть из Австралии

вся логистика скоро рухнет, откуда привезут?

вантажні перевезення це не чіпає.
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 22:09

  холява написав:
  Sinbad777 написав:Yuri_61
Вы же еще 3 дня назад сами были в гривне, и рассказывали как вы купить по более низкому курсу


По видимому ,это кто то из платных тролей .
Любого другого человека уже бы забанили на всегда .
Я взагалі вважаю що 61 та долярчик,це один паціент з двома ніками.
wolf1
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 22:10

  freeze написав:Франция с завтрашнего дня останавливает всю внутреннюю торговлю и сферу услуг, кроме аптек и продмагов.
Израиль с завтрашнего дня останавливает всю сферу услуг.

Банки там будут работать?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 22:11

  сірий написав:берут максимум 25.90-ГРИВНЫ НЕТ.
НЕ ВЫДЕРЖАЛА ДУША ПОЭТА. СЛИЛСЯ. :D

Ну шо ж, наші співчуття! Сьогодні увечері бачив обмінку з прийомом 27,00!Навіть не зупинився, щоб злити щось, навіщо комусь дарувати гроші на рівному місці! Я не поет, а прозаїк!
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 22:13

  Qwerty написав:
  сірий написав:берут максимум 25.90-ГРИВНЫ НЕТ.
НЕ ВЫДЕРЖАЛА ДУША ПОЭТА. СЛИЛСЯ. :D

Ну шо ж, наші співчуття! Сьогодні увечері бачив обмінку з прийомом 27,00!Навіть не зупинився, щоб злити щось, навіщо комусь дарувати гроші на рівному місці! Я не поет, а прозаїк!

люди продати по 27 не можуть, а він прийом по 27 бачив :D
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 22:13

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Вкладчик1234 написав:
  freeze написав:Франция с завтрашнего дня останавливает всю внутреннюю торговлю и сферу услуг, кроме аптек и продмагов.
Израиль с завтрашнего дня останавливает всю сферу услуг.

Банки там будут работать?


Банки работают.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 22:14

wolf1 Вован во Львове,ксюхан в Харькове
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 22:20

  unicdima написав:
  Expert100500 написав:
  lapay написав:ви мабуть новин не читаєте. В армії зараз одні скорочення і обрізання бюджетів. Скоро вона буде деморалізована і неефективна, як на початку 2014

бюджет МО на 2020 рік на 30млрд більше ніж 2019 але у порохоботів це називається скороченням :D
брешуть завжди


2019:
Потреба - 112 млрд
Бюджет - 103 млрд

2020:
Потреба - 220 млрд
Бюджет - 135 млрд

Тобто потреби МО стали фінансуватися на 33% гірше
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 22:20

  холява написав:
  proftpd66 написав:
  freeze написав:Дословно Комаровский сказал - от приема таблетированного витамина С только камни в почках


У меня в порошке, он быстро растворяется. Он не идет далеко.


Правда ?
Вы слышали о химических реакциях ?
Или почему в Трускавце советуют пить воду по сто грамм ?

А Вы видели в Трускавце сколько объявлений от урологов ?


принял 2 вида, в капсулах палмитат и кристализированный витамин С. Мозг начал работать как в молодости. Как буд-то 30грамм спирта выпил.

Могу посоветовать Перуанскую Маку. Это растение как хрен растет в Перу. Есть 60 капсул по 100грн у меня. Самый луший из всех.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
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