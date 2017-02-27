Испания с завтрашнего дня ограничивает перемещение внутри страны. Гражданам разрешается выходить на улицу для перемещения на работу, за продуктами питания и фармацевтики и товарами первой необходимости.
Востаннє редагувалось freeze в Суб 14 бер, 2020 22:24, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze написав:Испания с завтрашнего дня ограничивает перемещение внутри страны. Гражданам разрешается выходить на улицу для перемещения на работу, за продуктами питания и фармацевтики и товарами первой необходимости.
Порох застрянет, к Пасхе не вернется.
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freeze написав:Испания с завтрашнего дня ограничивает перемещение внутри страны. Гражданам разрешается выходить на улицу для перемещения на работу, за продуктами питания и фармацевтики и товарами первой необходимости.
Порох застрянет, к Пасхе не вернется.
Подумал, что те кто хочет обновить весенний гардероб у нас еще могут успеть это сделать, продтовары не закроют, а вот весь промтовар наверняка и у нас прикроют на несколько недель как минимум. Да и те кто ремонты делают, тоже надо подсуетиться с закупкой.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
ruvex написав:Порох застрянет, к Пасхе не вернется.
Подумал, что те кто хочет обновить весенний гардероб у нас еще могут успеть это сделать, продтовары не закроют, а вот весь промтовар наверняка и у нас прикроют на несколько недель как минимум. Да и те кто ремонты делают, тоже надо подсуетиться с закупкой.
В Кабинете Министров полагают что количество одежды, которое минимально должен иметь трудоспособный мужчина-украинец: одна зимняя куртка на 3 года, костюм-тройка на 5 лет, джинсы на 3 года, 10 пар носков на год и 6 пар трусов на полтора года.
Востаннє редагувалось ruvex в Суб 14 бер, 2020 22:36, всього редагувалось 1 раз.
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Таки афтер майдана средний курс гривны к дереву был 0,4 за рубль,примерно+-.Сейчас,при сохранении этой корреляции 100% у нас должно быть 75/0,4=30.Даже при примерно 50% корреляции это 28.Ну а 26 это совсем слабо.Если не считать,что в Мордоре рубль сознательно валят,то таки в нашей истории гривну за уши тянут,чтобы кто-то вышел из гривневых активов и ещё более-менее вменяемо вошёл в валюту.И я уверен,что эти люди и структуры не из тех,кто исполняет плач Ярославны,нет,-они ещё собираются здесь заработать.