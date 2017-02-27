Додано: Суб 14 бер, 2020 22:23

Испания с завтрашнего дня ограничивает перемещение внутри страны.

Гражданам разрешается выходить на улицу для перемещения на работу, за продуктами питания и фармацевтики и товарами первой необходимости.

Востаннє редагувалось freeze в Суб 14 бер, 2020 22:24, всього редагувалось 1 раз.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.