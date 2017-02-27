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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 43834384438543864387>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 8.7 5 212
23.01-23.50
0%
1
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
0%
1
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
3%
6
25.51-26.0
6%
13
26.01-26.5
9%
20
26.51-27.0
25%
53
27.01-27.5
14%
30
27.51-28.0
11%
23
выше 28
28%
60
Всього голосів : 212
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 22:23

Испания с завтрашнего дня ограничивает перемещение внутри страны.
Гражданам разрешается выходить на улицу для перемещения на работу, за продуктами питания и фармацевтики и товарами первой необходимости.
Востаннє редагувалось freeze в Суб 14 бер, 2020 22:24, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 22:23

  lapay написав:
  greenozon написав:Мій прогноз по обліковій ставці сьогодні: 0 або -0.5%
чому так? згідно оригінальної страгеії НБУ, озвученої неодноразово на протязі останніх Н місяців.

Мінуса точно не буде. Нуль, що в перекладі на людську мову - кінець епохи бідності і стабільність. :)

А чому точно не буде?! У вас був інсайд?! Підманула - підвела!
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 22:23

  Expert100500 написав:
  unicdima написав:бюджет МО на 2020 рік на 30млрд більше ніж 2019 але у порохоботів це називається скороченням :D
брешуть завжди


2019:
Потреба - 112 млрд
Бюджет - 103 млрд

2020:
Потреба - 220 млрд
Бюджет - 135 млрд

Тобто потреби МО стали фінансуватися на 33% гірше

це клініка
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 22:26

  freeze написав:Испания с завтрашнего дня ограничивает перемещение внутри страны.
Гражданам разрешается выходить на улицу для перемещения на работу, за продуктами питания и фармацевтики и товарами первой необходимости.

Порох застрянет, к Пасхе не вернется.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 22:30

  ruvex написав:
  freeze написав:Испания с завтрашнего дня ограничивает перемещение внутри страны.
Гражданам разрешается выходить на улицу для перемещения на работу, за продуктами питания и фармацевтики и товарами первой необходимости.

Порох застрянет, к Пасхе не вернется.


Подумал, что те кто хочет обновить весенний гардероб у нас еще могут успеть это сделать, продтовары не закроют, а вот весь промтовар наверняка и у нас прикроют на несколько недель как минимум. Да и те кто ремонты делают, тоже надо подсуетиться с закупкой.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 22:36

  freeze написав:
  ruvex написав:Порох застрянет, к Пасхе не вернется.


Подумал, что те кто хочет обновить весенний гардероб у нас еще могут успеть это сделать, продтовары не закроют, а вот весь промтовар наверняка и у нас прикроют на несколько недель как минимум. Да и те кто ремонты делают, тоже надо подсуетиться с закупкой.

В Кабинете Министров полагают что количество одежды, которое минимально должен иметь трудоспособный мужчина-украинец: одна зимняя куртка на 3 года, костюм-тройка на 5 лет, джинсы на 3 года, 10 пар носков на год и 6 пар трусов на полтора года.
Востаннє редагувалось ruvex в Суб 14 бер, 2020 22:36, всього редагувалось 1 раз.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 22:36

Вот это я понимаю, контролируемая девальвация!
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Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 22:38

  goldfinger написав:
  Вкладчик1234 написав:дерево 75+

Таки афтер майдана средний курс гривны к дереву был 0,4 за рубль,примерно+-.Сейчас,при сохранении этой корреляции 100% у нас должно быть 75/0,4=30.Даже при примерно 50% корреляции это 28.Ну а 26 это совсем слабо.Если не считать,что в Мордоре рубль сознательно валят,то таки в нашей истории гривну за уши тянут,чтобы кто-то вышел из гривневых активов и ещё более-менее вменяемо вошёл в валюту.И я уверен,что эти люди и структуры не из тех,кто исполняет плач Ярославны,нет,-они ещё собираются здесь заработать.

Должно бути?! Буде, навіть не сумнівайтеся!
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 22:42

  asti написав:Вот это я понимаю, контролируемая девальвация!
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И курс 34,12.
Совпадение?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 22:46

  promyshlennik написав:
  Долярчик написав:

Жителя Украины обзывать москалём. Дальше промолчу...


Невже цього недоумка з бану вивели?..
sergey_sryvkin
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