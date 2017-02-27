ruvex написав:В Кабинете Министров полагают что количество одежды, которое минимально должен иметь трудоспособный мужчина-украинец: одна зимняя куртка на 3 года, костюм-тройка на 5 лет, джинсы на 3 года, 10 пар носков на год и 6 пар трусов на полтора года.
С мая будут присылать по 4 квитанции только за холодную воду и включат туда еще и обслуживание счетчиков, которые мы сами покупаем и поверяем за свой счет! Сейчас срочно всех начнут доставать, чтоб поверили до этого времени за свой счет, чтоб потом не задавали лишних вопросов. Это какие-то мошенники. Уже собрались брать деньги по 3 раза за 1 услугу. Сколько еще будем терпеть это издевательство?
goldfinger написав:Кэш, ребята.Не держите деньги в украинских банках.Гривну-можно,хрен с ним,после очередного девала и по хорошей ставке,а деньги не надо.Высока вероятность проблем,а процентный выхлоп => 0.
Ви живете у Форт-Ноксі?.. Так то воно так, але кеш це теж ризик
Як пише Лібо, діверсіфай портфоліо...
Востаннє редагувалось sergey_sryvkin в Суб 14 бер, 2020 23:59, всього редагувалось 1 раз.
hxbbgaf написав:С мая будут присылать по 4 квитанции только за холодную воду и включат туда еще и обслуживание счетчиков, которые мы сами покупаем и поверяем за свой счет! Сейчас срочно всех начнут доставать, чтоб поверили до этого времени за свой счет, чтоб потом не задавали лишних вопросов. Это какие-то мошенники. Уже собрались брать деньги по 3 раза за 1 услугу. Сколько еще будем терпеть это издевательство?
15 минут назад приехал из эпицентра и варуса. покупатели в эпицентре есть, продавцы в масках, везде стоят растворы для рук. паники нет. варус - товар есть в достатке, отсутствует только сахар, мука есть на развес и в пачках правда не все марки производителей, соль - есть и много. паники - нет. людей мало. может днём был ажиотаж, но я и до вируса делал покупки поздно вечером. тишина всегда поздно вечером и можно спокойно всё посмотреть и купить.
а да спиртного много на полках.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.