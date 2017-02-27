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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4384438543864387>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 8.7 5 212
23.01-23.50
0%
1
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
0%
1
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
3%
6
25.51-26.0
6%
13
26.01-26.5
9%
20
26.51-27.0
25%
53
27.01-27.5
14%
30
27.51-28.0
11%
23
выше 28
28%
60
Всього голосів : 212
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 22:51

  asti написав:Вот это я понимаю, контролируемая девальвация!


Получается в Никарагуа более честные или более умные?
Красота. Будущее известно. Можно спокойно планировать свою деятельность.
А у нас пи...сы.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 22:52

Летом мир ожидает глобальный экономический кризис — JPMorgan

https://praktika-vlasti.com.ua/24289-2/
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 22:53

  zzzzzz написав:Забил лося, какой лось не хочу говорить, дайте пережить эту боль)))))

В понедельник в банках было бы дешевле, думаю 26,70 во многих, во всяком случае по сегодняшнему курсу можно было бы найти. Обидно, конечно.
kmk
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 22:53

  ruvex написав:В Кабинете Министров полагают что количество одежды, которое минимально должен иметь трудоспособный мужчина-украинец: одна зимняя куртка на 3 года, костюм-тройка на 5 лет, джинсы на 3 года, 10 пар носков на год и 6 пар трусов на полтора года.


Костюм-тройку еще можно спокойно вычеркнуть
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 22:54

С мая будут присылать по 4 квитанции только за холодную воду и включат туда еще и обслуживание счетчиков, которые мы сами покупаем и поверяем за свой счет! Сейчас срочно всех начнут доставать, чтоб поверили до этого времени за свой счет, чтоб потом не задавали лишних вопросов. Это какие-то мошенники. Уже собрались брать деньги по 3 раза за 1 услугу.
Сколько еще будем терпеть это издевательство?
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 22:57

  goldfinger написав:Кэш, ребята.Не держите деньги в украинских банках.Гривну-можно,хрен с ним,после очередного девала и по хорошей ставке,а деньги не надо.Высока вероятность проблем,а процентный выхлоп => 0.


Ви живете у Форт-Ноксі?..
Так то воно так, але кеш це теж ризик

Як пише Лібо, діверсіфай портфоліо...
Востаннє редагувалось sergey_sryvkin в Суб 14 бер, 2020 23:59, всього редагувалось 1 раз.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 22:57

  hxbbgaf написав:С мая будут присылать по 4 квитанции только за холодную воду и включат туда еще и обслуживание счетчиков, которые мы сами покупаем и поверяем за свой счет! Сейчас срочно всех начнут доставать, чтоб поверили до этого времени за свой счет, чтоб потом не задавали лишних вопросов. Это какие-то мошенники. Уже собрались брать деньги по 3 раза за 1 услугу.
Сколько еще будем терпеть это издевательство?
думаю лучше всего отключиться. ВСЕМ ДОМОМ.
yama
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 23:00

15 минут назад приехал из эпицентра и варуса.
покупатели в эпицентре есть, продавцы в масках, везде стоят растворы для рук.
паники нет.
варус - товар есть в достатке, отсутствует только сахар, мука есть на развес и в пачках правда не все марки производителей, соль - есть и много.
паники - нет. людей мало. может днём был ажиотаж, но я и до вируса делал покупки поздно вечером. тишина всегда поздно вечером и можно спокойно всё посмотреть и купить.

а да спиртного много на полках. :P
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 23:08

  Вкладчик1234 написав:
  asti написав:Вот это я понимаю, контролируемая девальвация!
Зображення

И курс 34,12.
Совпадение?
В чем совпадение?
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 23:12

  asti написав:В чем совпадение?

Похоже гривна тоже "таргетируется" на этот уровень :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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