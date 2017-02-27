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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4384438543864387

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 8.7 5 212
23.01-23.50
0%
1
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
0%
1
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
3%
6
25.51-26.0
6%
13
26.01-26.5
9%
20
26.51-27.0
25%
53
27.01-27.5
14%
30
27.51-28.0
11%
23
выше 28
28%
60
Всього голосів : 212
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 23:15

  orest написав:Плюсом буде зменшення контрабанди, також писав вчора.

В контрабанде вы ничего не понимаете. Не пишите про неё.
rollo
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 23:19

  Вкладчик1234 написав:
  Долярчик написав:SaveФОП Теофіполь

Это какой-то новый город в Украине?

Почему новый? Достаточно старый вроде как...
ol_zy
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 23:20

  Вкладчик1234 написав:
  asti написав:В чем совпадение?
Похоже гривна тоже "таргетируется" на этот уровень :)
Если б она так же плавно таргетировалась!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 23:47

  ol_zy написав:
  Вкладчик1234 написав:
  Долярчик написав:SaveФОП Теофіполь

Это какой-то новый город в Украине?

Почему новый? Достаточно старый вроде как...

Теперь буду знать.
Думал, что опять что-то декомунизировали :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 00:00

  asti написав:
  Вкладчик1234 написав:
  asti написав:Вот это я понимаю, контролируемая девальвация!
Зображення

И курс 34,12.
Совпадение?
В чем совпадение?

Не думаю :)
sergey_sryvkin
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  #<1 ... 4384438543864387
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