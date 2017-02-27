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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 14 бер, 2020 23:15
orest написав:
Плюсом буде зменшення контрабанди, також писав вчора.
В контрабанде вы ничего не понимаете. Не пишите про неё.
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Додано: Суб 14 бер, 2020 23:19
Вкладчик1234 написав: Долярчик написав:
SaveФОП Теофіполь
Это какой-то новый город в Украине?
Почему новый? Достаточно старый вроде как...
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ol_zy
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Додано: Суб 14 бер, 2020 23:20
Вкладчик1234 написав: asti написав:
В чем совпадение?
Похоже гривна тоже "таргетируется" на этот уровень
Если б она так же плавно таргетировалась!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Додано: Суб 14 бер, 2020 23:47
ol_zy написав: Вкладчик1234 написав: Долярчик написав:
SaveФОП Теофіполь
Это какой-то новый город в Украине?
Почему новый? Достаточно старый вроде как...
Теперь буду знать.
Думал, что опять что-то декомунизировали
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Нед 15 бер, 2020 00:00
asti написав: Вкладчик1234 написав: asti написав:
Вот это я понимаю, контролируемая девальвация!
И курс 34,12.
Совпадение?
В чем совпадение?
Не думаю
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