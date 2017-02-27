RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4384438543864387

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 8.7 5 212
23.01-23.50
0%
1
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
0%
1
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
3%
6
25.51-26.0
6%
13
26.01-26.5
9%
20
26.51-27.0
25%
53
27.01-27.5
14%
30
27.51-28.0
11%
23
выше 28
28%
60
Всього голосів : 212
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 23:15

  orest написав:Плюсом буде зменшення контрабанди, також писав вчора.

В контрабанде вы ничего не понимаете. Не пишите про неё.
rollo
 
Повідомлень: 365
З нами з: 20.10.19
Подякував: 14 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 23:19

  Вкладчик1234 написав:
  Долярчик написав:SaveФОП Теофіполь

Это какой-то новый город в Украине?

Почему новый? Достаточно старый вроде как...
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5843
З нами з: 20.01.15
Подякував: 375 раз.
Подякували: 602 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 23:20

  Вкладчик1234 написав:
  asti написав:В чем совпадение?
Похоже гривна тоже "таргетируется" на этот уровень :)
Если б она так же плавно таргетировалась!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
Повідомлень: 2016
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 292 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 23:47

  ol_zy написав:
  Вкладчик1234 написав:
  Долярчик написав:SaveФОП Теофіполь

Это какой-то новый город в Украине?

Почему новый? Достаточно старый вроде как...

Теперь буду знать.
Думал, что опять что-то декомунизировали :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 10776
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6612 раз.
Подякували: 2913 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 00:00

  asti написав:
  Вкладчик1234 написав:
  asti написав:Вот это я понимаю, контролируемая девальвация!
Зображення

И курс 34,12.
Совпадение?
В чем совпадение?

Не думаю :)
sergey_sryvkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 467
З нами з: 19.02.14
Подякував: 175 раз.
Подякували: 210 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 00:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Игорь Алексеевич написав:Летом мир ожидает глобальный экономический кризис — JPMorgan
Нам не грозит.Цены растут,налоги растут,курс валюты растёт,пенсионный возраст растёт,объём разворуемых денег растёт,богатство олигархов растёт.О каком спаде речь?
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3933
З нами з: 03.12.14
Подякував: 495 раз.
Подякували: 586 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 00:33

  wolf1 написав:
  холява написав:
  Sinbad777 написав:Yuri_61
Вы же еще 3 дня назад сами были в гривне, и рассказывали как вы купить по более низкому курсу


По видимому ,это кто то из платных тролей .
Любого другого человека уже бы забанили на всегда .
Я взагалі вважаю що 61 та долярчик,це один паціент з двома ніками.


Ще такий собі пройдисвіт акурт є,який має повно клонів.
Ethereum
 
Повідомлень: 1094
З нами з: 11.02.18
Подякував: 7 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 00:44

  Мизантрóп написав:
  Игорь Алексеевич написав:Летом мир ожидает глобальный экономический кризис — JPMorgan
Нам не грозит.Цены растут,налоги растут,курс валюты растёт,пенсионный возраст растёт,объём разворуемых денег растёт,богатство олигархов растёт.О каком спаде речь?

Количество бомжей, безработных, пенсионеров и мигрантов к работающим растет. Абсолютный рост во всем.
ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн.
Black Jack - White Business
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9157
З нами з: 03.11.08
Подякував: 696 раз.
Подякували: 2014 раз.
 
Профіль
1
6
2
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 00:54

  Долярчик написав:
  kluychkooleg написав:Долярчик
Контингент АТБ, как самый обездоленный, запаниковал первым.
В остальных супермаркетах все спокойно, всего навалом.
А вот что успешный предприниматель и мастер финансовых дел делал в АТБ - это вопрос.

Я, як знав, що буде така підколка - то сфоткав і Сільпо! :lol:
Зображення
Зображення
ну может это какой захудалое сильпо , я вот Вопак знаю там уже пол года такие полки ... могу сфоткать страху нагнать , в 60 метрах от того Вопака Близенько , там товар не помещается на полках. Никакой паники - все есть , все как обычно - был там в 12:00 , может до 20:30 уже все и разобрали , но в 12 никакой паники не было, люди спокойно рассматривали товар и ВЫБИРАЛИ , некоторые ржали у меня за спиной когда видели меня в маске uvex n95 с клапаном. Сразу после меня кассирше принеси рукавички и дезинфицирующую фигню и сказали что то типа " каждых 30 минут " я уже не слушал - уходил. у меня сложилось впечатление что я стал как раз катализатором выдачи перчаток , увидели покупателя в маске и спохватились - вообще вся вселенная вращается вокруг меня :oops: :mrgreen: ( шутка )
yama
 
Повідомлень: 2048
З нами з: 12.08.17
Подякував: 3859 раз.
Подякували: 389 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4384438543864387
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ol_zy, Vitaka і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1711, 1712, 1713
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
17127 2151684
Переглянути останнє повідомлення
Нед 15 бер, 2020 01:33
Vitaka
Валютный рынок в мире 1 ... 682, 683, 684
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6830 1525239
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 бер, 2020 20:01
ЛОБ
История украинской экономики в валютном контексте 1, 2, 3, 4
vovan_prm » Чет 20 лют, 2020 12:58
31 1513
Переглянути останнє повідомлення
Чет 20 лют, 2020 19:05
sesk

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.