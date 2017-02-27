Додано: Нед 15 бер, 2020 00:54

Долярчик написав: kluychkooleg написав: Долярчик

Контингент АТБ, как самый обездоленный, запаниковал первым.

В остальных супермаркетах все спокойно, всего навалом.

А вот что успешный предприниматель и мастер финансовых дел делал в АТБ - это вопрос. Контингент АТБ, как самый обездоленный, запаниковал первым.В остальных супермаркетах все спокойно, всего навалом.А вот что успешный предприниматель и мастер финансовых дел делал в АТБ - это вопрос.

Я, як знав, що буде така підколка - то сфоткав і Сільпо!



Я, як знав, що буде така підколка - то сфоткав і Сільпо!

ну может это какой захудалое сильпо , я вот Вопак знаю там уже пол года такие полки ... могу сфоткать страху нагнать , в 60 метрах от того Вопака Близенько , там товар не помещается на полках. Никакой паники - все есть , все как обычно - был там в 12:00 , может до 20:30 уже все и разобрали , но в 12 никакой паники не было, люди спокойно рассматривали товар и ВЫБИРАЛИ , некоторые ржали у меня за спиной когда видели меня в маске uvex n95 с клапаном. Сразу после меня кассирше принеси рукавички и дезинфицирующую фигню и сказали что то типа " каждых 30 минут " я уже не слушал - уходил. у меня сложилось впечатление что я стал как раз катализатором выдачи перчаток , увидели покупателя в маске и спохватились - вообще вся вселенная вращается вокруг меня( шутка )