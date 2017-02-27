Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 14 бер, 2020 23:15
orest написав:
Плюсом буде зменшення контрабанди, також писав вчора.
В контрабанде вы ничего не понимаете. Не пишите про неё.
rollo
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Додано: Суб 14 бер, 2020 23:19
Вкладчик1234 написав: Долярчик написав:
SaveФОП Теофіполь
Это какой-то новый город в Украине?
Почему новый? Достаточно старый вроде как...
ol_zy
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Додано: Суб 14 бер, 2020 23:20
Вкладчик1234 написав: asti написав:
В чем совпадение?
Похоже гривна тоже "таргетируется" на этот уровень
Если б она так же плавно таргетировалась!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
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Додано: Суб 14 бер, 2020 23:47
ol_zy написав: Вкладчик1234 написав: Долярчик написав:
SaveФОП Теофіполь
Это какой-то новый город в Украине?
Почему новый? Достаточно старый вроде как...
Теперь буду знать.
Думал, что опять что-то декомунизировали
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Додано: Нед 15 бер, 2020 00:00
asti написав: Вкладчик1234 написав: asti написав:
Вот это я понимаю, контролируемая девальвация!
И курс 34,12.
Совпадение?
В чем совпадение?
Не думаю
sergey_sryvkin
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Додано: Нед 15 бер, 2020 00:26
Игорь Алексеевич написав:
Летом мир ожидает глобальный экономический кризис — JPMorgan
Нам не грозит.Цены растут,налоги растут,курс валюты растёт,пенсионный возраст растёт,объём разворуемых денег растёт,богатство олигархов растёт.О каком спаде речь?
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Додано: Нед 15 бер, 2020 00:33
wolf1 написав: холява написав: Sinbad777 написав: Yuri_61
Вы же еще 3 дня назад сами были в гривне, и рассказывали как вы купить по более низкому курсу
По видимому ,это кто то из платных тролей .
Любого другого человека уже бы забанили на всегда .
Я взагалі вважаю що 61 та долярчик,це один паціент з двома ніками.
Ще такий собі пройдисвіт акурт є,який має повно клонів.
Ethereum
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Додано: Нед 15 бер, 2020 00:44
Мизантрóп написав: Игорь Алексеевич написав:
Летом мир ожидает глобальный экономический кризис — JPMorgan
Нам не грозит.Цены растут,налоги растут,курс валюты растёт,пенсионный возраст растёт,объём разворуемых денег растёт,богатство олигархов растёт.О каком спаде речь?
Количество бомжей, безработных, пенсионеров и мигрантов к работающим растет. Абсолютный рост во всем.
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ruvex
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Додано: Нед 15 бер, 2020 00:54
Долярчик написав: kluychkooleg написав: Долярчик
Контингент АТБ, как самый обездоленный, запаниковал первым.
В остальных супермаркетах все спокойно, всего навалом.
А вот что успешный предприниматель и мастер финансовых дел делал в АТБ - это вопрос.
Я, як знав, що буде така підколка - то сфоткав і Сільпо!
ну может это какой захудалое сильпо , я вот Вопак знаю там уже пол года такие полки ... могу сфоткать страху нагнать , в 60 метрах от того Вопака Близенько , там товар не помещается на полках. Никакой паники - все есть , все как обычно - был там в 12:00 , может до 20:30 уже все и разобрали , но в 12 никакой паники не было, люди спокойно рассматривали товар и ВЫБИРАЛИ , некоторые ржали у меня за спиной когда видели меня в маске uvex n95 с клапаном. Сразу после меня кассирше принеси рукавички и дезинфицирующую фигню и сказали что то типа " каждых 30 минут " я уже не слушал - уходил. у меня сложилось впечатление что я стал как раз катализатором выдачи перчаток , увидели покупателя в маске и спохватились - вообще вся вселенная вращается вокруг меня
( шутка )
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Додано: Нед 15 бер, 2020 02:12
расєйскій рублік на відміну від грн. із її нещасним декількамісячним пГіПом із цілю -7,5%, має потужний 5 річний трикутник іх ціллю -42%, рух до 92 за бакс як лікар прописав ...
Востаннє редагувалось
TylerTruman_
в Нед 15 бер, 2020 02:37, всього редагувалось 1 раз.
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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