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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4385438643874388

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 8.7 5 212
23.01-23.50
0%
1
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
0%
1
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
3%
6
25.51-26.0
6%
13
26.01-26.5
9%
20
26.51-27.0
25%
53
27.01-27.5
14%
30
27.51-28.0
11%
23
выше 28
28%
60
Всього голосів : 212
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 02:24

для подальшого росту золота зараз важливо втримати параболічний ріст ...

Зображення

ПС а срібло повинно обвалиться на ~50%, там низхідний паттерн ... :roll:
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 05:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Железная руда немного подросла:
https://www.metaltorg.ru/n/9AE0B6
Железная руда в Китае начинает рост на фоне уменьшения случаев коронавируса

Когда пройдет паника, будет сильнее заметно, что Украина, скорее всего, отделается легким испугом, кроме сектора услуг (особенно развлечений и розничных продаж всякой фигни)
Denik
 
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  #<1 ... 4385438643874388
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