ПС а срібло повинно обвалиться на ~50%, там низхідний паттерн ...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 15 бер, 2020 02:24
для подальшого росту золота зараз важливо втримати параболічний ріст ...
ПС а срібло повинно обвалиться на ~50%, там низхідний паттерн ...
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
Додано: Нед 15 бер, 2020 05:42
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Железная руда немного подросла:
Железная руда в Китае начинает рост на фоне уменьшения случаев коронавируса
Когда пройдет паника, будет сильнее заметно, что Украина, скорее всего, отделается легким испугом, кроме сектора услуг (особенно развлечений и розничных продаж всякой фигни)
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