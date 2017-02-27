ПС а срібло повинно обвалиться на ~50%, там низхідний паттерн ...
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 15 бер, 2020 02:24
для подальшого росту золота зараз важливо втримати параболічний ріст ...
ПС а срібло повинно обвалиться на ~50%, там низхідний паттерн ...
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
Додано: Нед 15 бер, 2020 05:42
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Железная руда немного подросла:
Железная руда в Китае начинает рост на фоне уменьшения случаев коронавируса
Когда пройдет паника, будет сильнее заметно, что Украина, скорее всего, отделается легким испугом, кроме сектора услуг (особенно развлечений и розничных продаж всякой фигни)
Додано: Нед 15 бер, 2020 06:36
Отделается,или обделается легким испугом?
Додано: Нед 15 бер, 2020 07:20
Получается,что украинская гривна девушка загадочная и малопредсказуемая,долбанутая стерва,короче.Сказывается,сказывается влияние хороших родителей за почти 30 лет:).С такой,пусть она будет самой красивой,прям как Афродита,надолго каши не сваришь(это я говорю об отсутствии функции сохранения и накопления),так,подержал временно,получил удовольствие и усё.Непригодная для совместной жизни.А для игр вполне.
Востаннє редагувалось goldfinger в Нед 15 бер, 2020 07:30, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 15 бер, 2020 07:23
Благодаря неразвитому украинскому рынку просто так продать местные гривневые облигации нельзя, но Минфин регулярно выплачивает проценты и погашает старые бумаги. На этой неделе погашение произойдет 11 марта – 1,725 млрд грн, уже 18 числа нужно выплатить почти в два раза больше – 2,9 млрд грн.
<a href="http://www.liga.net/">Источник</a>
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Нед 15 бер, 2020 07:37
Резерви не спалили, але пахне смаженим.
Тобто зупинка співпраці з МВФ через закон "про ре-Приват".
Курс тоді "ой"
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
|