Додано: Нед 15 бер, 2020 07:23

Благодаря неразвитому украинскому рынку просто так продать местные гривневые облигации нельзя, но Минфин регулярно выплачивает проценты и погашает старые бумаги. На этой неделе погашение произойдет 11 марта – 1,725 млрд грн, уже 18 числа нужно выплатить почти в два раза больше – 2,9 млрд грн.



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Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?

https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s