RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4385438643874388

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 8.7 5 212
23.01-23.50
0%
1
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
0%
1
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
3%
6
25.51-26.0
6%
13
26.01-26.5
9%
20
26.51-27.0
25%
53
27.01-27.5
14%
30
27.51-28.0
11%
23
выше 28
28%
60
Всього голосів : 212
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 02:24

для подальшого росту золота зараз важливо втримати параболічний ріст ...

Зображення

ПС а срібло повинно обвалиться на ~50%, там низхідний паттерн ... :roll:
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 698
З нами з: 11.06.15
Подякував: 8 раз.
Подякували: 90 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 05:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Железная руда немного подросла:
https://www.metaltorg.ru/n/9AE0B6
Железная руда в Китае начинает рост на фоне уменьшения случаев коронавируса

Когда пройдет паника, будет сильнее заметно, что Украина, скорее всего, отделается легким испугом, кроме сектора услуг (особенно развлечений и розничных продаж всякой фигни)
Denik
 
Повідомлень: 452
З нами з: 23.02.09
Подякував: 79 раз.
Подякували: 82 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 06:36

  Denik написав:Железная руда немного подросла:
https://www.metaltorg.ru/n/9AE0B6
Железная руда в Китае начинает рост на фоне уменьшения случаев коронавируса

Когда пройдет паника, будет сильнее заметно, что Украина, скорее всего, отделается легким испугом, кроме сектора услуг (особенно развлечений и розничных продаж всякой фигни)
Отделается,или обделается легким испугом?
wolf1
 
Повідомлень: 48
З нами з: 09.10.11
Подякував: 2 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 07:20

  kluychkooleg написав:
  asti написав:Вот это я понимаю, контролируемая девальвация!


Получается в Никарагуа более честные или более умные?
Красота. Будущее известно. Можно спокойно планировать свою деятельность.
А у нас пи...сы.

Получается,что украинская гривна девушка загадочная и малопредсказуемая,долбанутая стерва,короче.Сказывается,сказывается влияние хороших родителей за почти 30 лет:).С такой,пусть она будет самой красивой,прям как Афродита,надолго каши не сваришь(это я говорю об отсутствии функции сохранения и накопления),так,подержал временно,получил удовольствие и усё.Непригодная для совместной жизни.А для игр вполне.
Востаннє редагувалось goldfinger в Нед 15 бер, 2020 07:30, всього редагувалось 1 раз.
goldfinger
 
Повідомлень: 183
З нами з: 24.03.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 07:23

Благодаря неразвитому украинскому рынку просто так продать местные гривневые облигации нельзя, но Минфин регулярно выплачивает проценты и погашает старые бумаги. На этой неделе погашение произойдет 11 марта – 1,725 млрд грн, уже 18 числа нужно выплатить почти в два раза больше – 2,9 млрд грн.

<a href="http://www.liga.net/">Источник</a>
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 10393
З нами з: 10.06.11
Подякував: 175 раз.
Подякували: 909 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 07:37

  Delta7 написав:
  varlo написав:https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/smolij-gotov-podat-v-otstavku-smi-nazvali-kand-366061/

Панику не погасили вовремя, резервы сожгли, ситуацию не удержали, теперь можно и в отставку, стандартная схема.
П.С. в статейке пихают нужных людей, все как обычно, страна не меняется.)
П.С.С хорошо, что такие как долярчик только в сети светятся, в основном конечно.

Резерви не спалили, але пахне смаженим.
Тобто зупинка співпраці з МВФ через закон "про ре-Приват".
Курс тоді "ой"
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17571
З нами з: 09.03.14
Подякував: 997 раз.
Подякували: 1071 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 4385438643874388
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Vadim V і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1712, 1713, 1714
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
17136 2152514
Переглянути останнє повідомлення
Нед 15 бер, 2020 06:25
Tegularius
Валютный рынок в мире 1 ... 682, 683, 684
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6830 1525300
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 бер, 2020 20:01
ЛОБ
История украинской экономики в валютном контексте 1, 2, 3, 4
vovan_prm » Чет 20 лют, 2020 12:58
31 1514
Переглянути останнє повідомлення
Чет 20 лют, 2020 19:05
sesk

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
КРИЗИС 2020 (29)
15.03.2020 07:18
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.