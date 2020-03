Додано: Нед 15 бер, 2020 07:37

Delta7 написав: varlo написав: https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/smolij-gotov-podat-v-otstavku-smi-nazvali-kand-366061/ https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/smolij-gotov-podat-v-otstavku-smi-nazvali-kand-366061/

Панику не погасили вовремя, резервы сожгли, ситуацию не удержали, теперь можно и в отставку, стандартная схема.

П.С. в статейке пихают нужных людей, все как обычно, страна не меняется.)

Резерви не спалили, але пахне смаженим.

Тобто зупинка співпраці з МВФ через закон "про ре-Приват".

