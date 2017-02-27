asti написав:Вот это я понимаю, контролируемая девальвация!
Получается в Никарагуа более честные или более умные? Красота. Будущее известно. Можно спокойно планировать свою деятельность. А у нас пи...сы.
Получается,что украинская гривна девушка загадочная и малопредсказуемая,долбанутая стерва,короче.Сказывается,сказывается влияние хороших родителей за почти 30 лет:).С такой,пусть она будет самой красивой,прям как Афродита,надолго каши не сваришь(это я говорю об отсутствии функции сохранения и накопления),так,подержал временно,получил удовольствие и усё.Непригодная для совместной жизни.А для игр вполне.
Востаннє редагувалось goldfinger в Нед 15 бер, 2020 07:30, всього редагувалось 1 раз.
Благодаря неразвитому украинскому рынку просто так продать местные гривневые облигации нельзя, но Минфин регулярно выплачивает проценты и погашает старые бумаги. На этой неделе погашение произойдет 11 марта – 1,725 млрд грн, уже 18 числа нужно выплатить почти в два раза больше – 2,9 млрд грн.
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Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Панику не погасили вовремя, резервы сожгли, ситуацию не удержали, теперь можно и в отставку, стандартная схема. П.С. в статейке пихают нужных людей, все как обычно, страна не меняется.) П.С.С хорошо, что такие как долярчик только в сети светятся, в основном конечно.
Резерви не спалили, але пахне смаженим. Тобто зупинка співпраці з МВФ через закон "про ре-Приват". Курс тоді "ой"
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
change_pm написав:З"явилась нова інформація: У Зеленского начинают операцию по принуждения главы НБУ Смолия к отставке. Подробностей пока нет.
Корректую прогноз на 2 тижні:
Продаж валюти НБУ - 1 млрд доларів, гасити ріст не будуть. Курс на міжбанку - 30-31, Курс готівки - 33-35.
Введення обмежень від НБУ не пізніше середи, 18 березня, на валютні і гривневі рахунки громадян. Отримати валюту з рахунків в банках з понеділка буде важко, але ще вибити щось можна буде, після середи - ні!
Кредиту від МВФ поки не буде. Будемо грести самі по собі десь до середині квітня.
Ну, якщо не буде закону "про ре-Приват" у форматі МВФ, то Голова НБУ може вмивати руки, а курс ловитимем на ПА36
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
kluychkooleg написав:Долярчик Контингент АТБ, как самый обездоленный, запаниковал первым. В остальных супермаркетах все спокойно, всего навалом. А вот что успешный предприниматель и мастер финансовых дел делал в АТБ - это вопрос.
Папір та гречку брав "на останні" гривні
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Амвросий написав:Как-то странно... после того как доллар полетел ракетой вверх, цены на продукты внезапно стали... дешеветь... Например яйца на 2 грн за последние дни подешевели, другие продукты тоже со скидками продают.
Кстати ажиотажа в супермаркетах не заметил. Та-же гречка лежит, практически никто не берёт. А вот туалетную бумагу действительно зачем-то гребут.
Корону знімає, якщо втирати папіром одне місце 3 рази на день.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/